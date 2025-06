De Leidse gemeenteraad stemde voor een plan van Partij voor de Dieren en GroenLinks om fossiele reclame te verbieden via de verordening.

Reclames voor onder andere vliegreizen en cruisereizen moeten daarmee begin volgend jaar uit het Leidse straatbeeld verdwijnen. Het besluit van Leiden volgt kort op dat van Utrecht, Delft en Nijmegen nadat de rechtbank groen licht gaf aan gemeenten om fossiele reclame via de verordening te verbieden. De motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks roept het college op om een verbod op fossiele reclame op te nemen in de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Geen plek voor fossiel

“In een stad waar we het beste voor hebben met onze inwoners en er alles aan doen om onze leefomgeving te verbeteren voor de gezondheid van de Leidenaar, is er geen plek voor fossiele reclames”, zegt Martine van Schaik van PvdD, die samen met Emma van Bree van GroenLinks de motie indiende. “Reclames voor producten die schadelijk zijn voor je gezondheid zoals tabak zijn al verboden. Maar waarom geldt dat niet voor producten die schadelijk zijn voor de leefomgeving?”, vraagt Van Bree zich af.

Reclame Fossielvrij is blij dat ook Leiden fossiele reclame in de verordening wil verbieden. “Het balletje is flink aan het rollen”, vertelt Femke Sleegers. “Het laat zien dat gemeenten echt hebben zitten wachten op het groene licht van de rechter. Logisch, want het is niet uit te leggen dat we midden in de klimaatcrisis nog overal reclames hangen die het vuur verder opstoken.”

Den Haag ging voor

Den Haag was de eerste stad ter wereld die fossiele reclame via de algemene plaatselijke verordening (APV) verbood. Daarop spande de reisindustrie (TUI, ANVR, D-reizen en Prijsvrij) een kort geding aan. De rechtbank gaf gemeente Den Haag echter op alle punten gelijk: een gemeente mag beperkingen stellen aan reclames als die publieke belangen schaden zoals gezondheid en klimaat. De reisindustrie ging niet in beroep tegen de uitspraak.

In 2021 nam Leiden als een van de eerste steden in Nederland een motie aan die fossiele reclames verbood via contracten. Het langstlopende contract zou echter pas in 2039 aflopen. Met de nieuwe wijziging verdwijnen klimaatschadelijke reclames veel sneller en overal tegelijkertijd uit het straatbeeld.

Foto boven: Emma van Bree van GroenLinks (links op de foto) en Martine van Schaik van Partij voor de Dieren (rechts op de foto)