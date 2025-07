In het voorjaar van 2024 kondigde TINC, de infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, een investering aan in Azulatis, een bedrijf gespecialiseerd in industrieel waterbeheer. Deze investering was onderhevig aan gebruikelijke opschortende voorwaarden waaronder de goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit. De transactie heeft nu alle noodzakelijke goedkeuringen verkregen waardoor de voorgenomen krachtenbundeling met Azulatis van start kan gaan.

TINC verwerft naast huidige aandeelhouder De Watergroep een belang van 49%. Azulatis is marktleider in Vlaanderen voor de uitvoering (ontwerp, constructie, financiering en onderhoud) van op maat gemaakte waterprojecten onder de vorm van een Water-as-a-Service (WaaS)-model. Bedrijven met een groot waterverbruik, zien waterbeheer vaak niet als hun primaire taak. Ze wenden zich daarom tot waterspecialisten om hen te ontzorgen en hun volledige waterbeheer te optimaliseren, bijvoorbeeld via het hergebruik van afvalwater. Intussen bedient Azulatis een 50-tal klanten in verschillende sectoren zoals voeding en dranken, chemie, landbouw, retail en logistiek, gezondheidszorg en industriële productie.

Waterbeheer

Azulatis spruit voort uit de verzelfstandiging van de industriële tak van het Vlaamse waterbedrijf De Watergroep. Dankzij de investering van TINC wordt de financiële slagkracht van Azulatis versterkt, waardoor het bedrijf zijn activiteiten verder kan uitbreiden en haar innovatievermogen kan versnellen. TINC investeert circa € 11 miljoen voor een participatie van 49%. De investering wordt gefinancierd met beschikbare kasmiddelen en draagt onmiddellijk bij aan het resultaat van TINC. “Met deze participatie zet TINC in op de toekomst van waterbeheer, een sector die sterk evolueert nu water almaar meer een kostbaar goed wordt als gevolg van de bevolkingsgroei, milieuverontreiniging en klimaatverandering.

Innovatie in deze sector is dan ook cruciaal. Het circulaire model waarin afvalwater hergebruikt wordt, is slechts één van de vele mogelijkheden. TINC is dan ook verheugd om Azulatis te ondersteunen in een markt met groei- en consolidatie-opportuniteiten.” – Manu Vandenbulcke, CEO TINC. “De watereconomie is in volle ontwikkeling, en Azulatis is goed geplaatst om een voortrekkersrol te spelen bij de transitie naar een klimaatbestendig watersysteem voor België, Nederland en Frankrijk en draagt zo bij aan de Blue Deal waarin er radicaal anders naar waterbeheer wordt gekeken. Dankzij de samenwerking met TINC haalt Azulatis bijkomende financiële middelen én expertise binnen om flexibel en slagkrachtig in te spelen op de vragen van haar industriële klanten, en kan Azulatis nieuwe technieken inzake circulair industriewater ontwikkelen.”

Circulair

Hans Goossens, directeur-generaal De Watergroep. “Wij zijn verheugd om met TINC een bijkomende investeerder voor Azulatis aan boord te krijgen. Hun financiële investering bevestigt hun vertrouwen in ons businessplan en vormt een duidelijke mijlpaal in de verdere groei van ons bedrijf. Hun overtuiging en investering stellen Azulatis in staat om onze klantgerichte missie versneld waar te maken. In samenwerking met de bedrijven als langetermijnpartner bouwen we aan een volledig waterbeheer dat klaar is voor de actuele en toekomstige uitdagingen. Dit gebeurt door een rendabele integratie van circulair en economisch beheer van water.”– Ann De Bal, CEO Azulatis.