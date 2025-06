Na het grote succes van hun natuurlijke deodorant heeft The Lekker Company een crowdfunding gestart voor het uitbreiden van het assortiment. Via crowdfundingplatform CrowdAboutNow is inmiddels meer dan de helft van het minimale doelbedrag van €100.000 opgehaald voor hun nieuwste innovatie: een hervulbare douchegel. Met deze mijlpaal komt de introductie van het nieuwe product, dat volledig draait om minder afval en meer gebruiksgemak, een stap dichterbij.

Hervulbare douchegel

The Lekker Company begon als een keukentafelhobby, maar is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde naam binnen de duurzame cosmetica. Hun natuurlijke deo’s zijn te vinden bij onder andere Etos, Albert Heijn en Holland & Barrett. De missie van het merk: 100% natuurlijke verzorging zonder onbegrijpelijke ingrediënten. Alles wat je op je huid smeert, moet je kunnen begrijpen – net als bij voeding.

Het idee voor de hervulbare douchegel past dan ook volledig binnen deze missie. De douchegel bevat enkel natuurlijke ingrediënten, ruikt lekker en is vrij van onnodige toevoegingen. De keuze voor aluminium navulverpakkingen is bewust: 75% van het aluminium wereldwijd wordt nog altijd gerecycled. Daarmee is het een veel duurzamer alternatief voor plastic flacons.

De hervulbare douchegel bestaat uit een stevige dispenser van gerecycled plastic, die je navult met een aluminium blikje. Het systeem is ontworpen om het gebruik van wegwerpplastic in de badkamer drastisch te verminderen. “We willen consumenten een alternatief bieden dat zowel duurzaam als praktisch is. Het moet net zo makkelijk zijn als wat je gewend bent, maar dan met een schoner geweten,” aldus oprichter Dewi van de Waeter.

Samen de badkamer verduurzamen

De crowdfunding wordt gebruikt voor de laatste testfases van de formule, de ontwikkeling van de dispensermal en de productie van de eerste batch: één dispenser met twee geurvarianten. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een stevige introductiecampagne, zodat het product meteen goed gelanceerd kan worden. “Met onze deo’s hebben we al bewezen dat het anders kan. Nu is het tijd voor de douche,” zegt van de Waeter.