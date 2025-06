SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, lanceert een hoogwaardig, geïntegreerd energiesysteem dat Sportpark Glanerbrook in Geleen een grote stap dichter bij een volledig energieneutrale¹ sportfaciliteit zal brengen. Met de activering van ruim 4000 zonnepanelen op Sportpark Glanerbrook in Geleen nemen multitechnisch dienstverlener SPIE en specialist in zakelijke energie-infrastructuur Fudura, een hoogwaardig en geïntegreerd energiesysteem in gebruik dat uniek is in Nederland.

Het vernieuwde sportpark – met onder meer twee sportzalen, een fitnesscentrum, wedstrijdbad, recreatiebad, wielerbaan, ijshal en buitenijsbaan – krijgt zijn energievoorziening uit een slim gekoppeld geheel van technologieën:

· Circa 5.200 zonnepanelen (na volledige activering)

· Twee stationaire batterijen (750 kW / 2,1 mWh)

· Een geavanceerd Energie Management Systeem (EMS)

· Terugwinning van restwarmte uit ammoniakcompressoren

· Thermische buffering via het gebouwbeheersysteem (BMS)

· 50 laadpunten voor elektrische voertuigen (gereed eind 2025)

De volledige systeemarchitectuur is mede ontwikkeld en geïntegreerd door SPIE, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, de technische coördinatie en het koppelen van alle energiecomponenten. In nauwe samenwerking met Fudura is er een krachtig fundament gelegd voor dit duurzame energiesysteem.

“De kracht van dit project zit in de koppeling: opwekking, opslag en hergebruik van energie worden in realtime afgestemd via slimme software. Die houdt onder andere rekening met weersvoorspellingen en gebruikspieken,” aldus Jo Geuskens, projectleider bij SPIE.

András Kardos, projectleider bij Fudura vult aan: “Dit project laat zien hoe de energietransitie echt werkt. Zonnepanelen, batterijen, laadpalen – het zijn geen losse onderdelen, maar schakels in één slim systeem. Samen met SPIE zorgen wij voor een betrouwbare en schaalbare midden- en laagspanningsinfrastructuur die klaar is voor de toekomst.”

Slim gebruik van energie

Een van de opvallendste kenmerken van het project is het gebruik van restwarmte. De compressoren die worden gebruikt om ijs te produceren, genereren ook warmte die wordt hergebruikt om de vloeren van de ijsbaan op te warmen. Dit voorkomt permanente bevriezing (permafrost), wat zou kunnen leiden tot structurele schade. De warmte wordt ook gebruikt om de zwembaden en douches te verwarmen.

In de volgende fase zal ook overtollige zonne-energie dat tijdens de zomermaanden wordt opgewekt, worden gebruikt. Het gebouwbeheersysteem zorgt ervoor dat de temperatuur binnen en buiten het bad altijd aangenaam is. Overtollige energie wordt hiervoor gebruikt, waardoor ’s nachts energie wordt bespaard. Het systeem slaat deze warmte op in het water- en luchtvolume van het recreatiebad, waardoor ’s nachts energie kan worden bespaard zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Deze aanpak is uniek in Nederland.

“Een sportpark verbruikt traditioneel veel energie, zeker met voorzieningen als ijsbanen en zwembaden. Met dit project laten we zien dat het ook anders kan. Dankzij de slimme integratie van technologie en de samenwerking met Fudura en de gemeente Sittard-Geleen is dit een voorbeeld van hoe techniek en duurzaamheid samenkomen,” zegt Geuskens.

De activering op 25 juni was een symbolisch moment: het sportpark is dan in staat om zijn eigen energie te balanceren. Naar verwachting is het systeem in 2026 volledig operationeel, waarmee Glanerbrook zich mag rekenen tot de nationale koplopers op het gebied van duurzame energie in sportaccommodaties.