Bunge, een toonaangevend bedrijf in agribusiness-oplossingen dat boeren verbindt met consumenten van voedsel, veevoer en brandstof, en ForFarmers, een Europees veevoerbedrijf dat actief is in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Polen, hebben een strategische overeenkomst aangekondigd die gericht is op het verbeteren van de duurzaamheid binnen de toeleveringsketen van sojameel in Europa. De bedrijven hebben een overeenkomst getekend om een CO 2 -arme toeleveringsketen voor sojameel op te zetten, te beginnen in Nederland.

De leveringsovereenkomst houdt in dat Bunge bijna 100.000 ton sojameel van verschillende herkomst aan ForFarmers gaat leveren. De Braziliaanse sojabonen komen van boerderijen die meedoen aan programma’s voor regeneratieve landbouw, waar ze op een duurzame manier worden geteeld en voldoen aan de normen van Bunge voor ontbossingsvrije inkoop.

ForFarmers krijgt toegang tot volledige traceerbaarheid van de keten en geverifieerde berekeningen van de CO₂-voetafdruk via blockchaintechnologie, wat transparantie biedt van oorsprong tot bestemming.

Ilse Niehof-Duivelshof, directeur Corporate Affairs en Duurzaamheid bij ForFarmers: “De samenwerking met Bunge sluit naadloos aan bij onze duurzaamheidsstrategie en onze missie: ‘For the Future of Farming’. Door CO 2 -arme, ontbossingsvrije soja uit regeneratieve landbouw in te kopen, verminderen we de milieu-impact van onze toeleveringsketen. Traceerbaarheid zorgt voor transparantie en het regeneratieve landbouwprogramma stelt boeren in staat om duurzame keuzes te maken die zowel hun bedrijf als de maatschappelijke verwachtingen ondersteunen. Deze samenwerking is een goed voorbeeld van hoe we met partners samenwerken om een duurzamere agrovoedingsketen op te bouwen.”

Bunge past al duurzame landbouwmethoden toe in zijn hele toeleveringsketen, met als doel het milieu te beschermen, de biodiversiteit te behouden en de mensenrechten te respecteren.

Paul Stam, commercieel directeur van Bunge in Europa, het Midden-Oosten en Afrika: “We zijn verheugd om onze samenwerking met ForFarmers uit te breiden en de overgang naar duurzamere voerketens te ondersteunen. Dit partnerschap is een fundamentele stap in het leveren van CO 2 -arme producten en oplossingen die voldoen aan de specifieke eisen van onze markten. Samen met onze klanten en partners doen we ons best om transparantere, traceerbare sojastromen op te zetten. We zien dit als een gezamenlijke reis, samen met klanten en producenten, om veiligere, transparantere en traceerbare ketens op te zetten.”

De samenwerking met ForFarmers is een goed voorbeeld van hoe Bunge werkt aan het opzetten van waardeketens die geïntegreerd zijn van boerderij tot consument, traceerbaar en controleerbaar zijn en een positieve impact hebben op de planeet.