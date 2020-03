Rijkswaterstaat en de vier grote gemeenten werken samen aan een circulaire cultuursector met de Zero Waste Expeditie Cultuur

Ruim veertig culturele instellingen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, zoals het Concertgebouw, het Van Gogh Museum, Theater Kikker, de Kunsthal en theaters Diligentia en Pepijn, werken de komende maanden aan het beter scheiden van hun afval en het verminderen van hun restafval.

De cultuursector in Nederland heeft met circa 50 miljoen bezoekers per jaar en bijna 1200 theaters en musea, grote impact op het verminderen van afval en het beter recyclen van grondstofstromen. Door bijvoorbeeld het bewustzijn en gedrag van miljoenen mensen beïnvloeden, of door gezamenlijk afspraken te maken met afvalinzamelaars of door meer circulair in te kopen. Dat heeft onderzoek en praktijk uitgewezen. De tijd is nu om die kennis en ervaring in te zetten.

Zero Waste Expeditie Cultuur 2020

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag werken samen aan een circulaire cultuursector. Uit elke stad doen tien culturele instellingen mee aan het programma Zero Waste Expeditie Cultuur. Van grote instellingen, zoals het Rijksmuseum en de Kunsthal, tot en met de kleinere zoals De Vrijstaat en theater Kikker. Daarnaast worden er ook samenwerkingsverbanden opgezet met andere gemeenten om de kennis en ervaring te delen.

Inhoud programma

De instellingen zijn allemaal gestart met een afvalsorteerproef in eigen huis, waarbij is gekeken naar de samenstelling van het restafval. Op basis daarvan wordt bepaald welke afvalstromen voor de organisatie kansrijk zijn om te scheiden of te voorkomen. Is er bijvoorbeeld veel plastic of juist organisch afval? Op basis van deze gegevens wordt een plan gemaakt conform de 5-Ren: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle en Rot (composteren/vergisten). Vervolgens worden goede afspraken gemaakt met de afvalinzamelaar, schoonmakers en medewerkers om de Zero-Waste status te kunnen bereiken. Iedere instelling wordt professioneel begeleidt door Bureau 8080 die kennis en expertise inbrengt en kennisuitwisseling faciliteert. Zo wordt voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. De Expeditie wordt in november 2020 afgesloten met een landelijke bijeenkomst.

Zero waste expeditie tool

De Zero Waste Expeditie is gebaseerd op de verkenning ‘Van Afval Naar Grondstoffen in de Cultuursector’ die is uitgevoerd vanuit Rijkswaterstaat en de praktijk ervaringen van twaalf instellingen uit het hele land, zoals het Van Abbemuseum, Museon, het Luxor Theater, De La Mar Theater en het Zuiderzeemuseum. Deze instellingen wisten in een half jaar tijd hun restafval te halveren door afval beter te scheiden en te voorkomen. De kennis is vertaald in de Zero Waste Expeditie tool waarmee culturele instellingen zelf aan de slag kunnen.