Naast het terugdringen van de uitstoot is óók het verwijderen en vastleggen van CO 2 uit de atmosfeer noodzakelijk. Toepassing van biobased bouwmaterialen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verwijderen van CO₂ uit de atmosfeer door deze vast te leggen. Een manier om de toepassing van biobased bouwmaterialen aan te jagen is het financieel verwaarden van de CO 2 -vastlegging in materialen en gebouwen via CO 2 -certificaten en door deze op te nemen in de CO 2 -boekhouding op organisatieniveau. Samen met de Climate Cleanup Foundation schreef Copper8 een whitepaper om de bouwketen te informeren over (certificaten op basis van) vastlegging van CO 2 in biobased bouwmaterialen. Ook worden er acht aanbevelingen gegeven voor de bouwsector en voor beleidsmakers.

Uitgangspunten en context

Bij het gebruiken van carbon credits geldt te allen tijde het uitgangspunt dat reductie vóór compensatie komt, gebruik compensatie alleen voor de niet te vermijden CO 2 -uitstoot.

-uitstoot. CO 2 -compensatie komt in verschillende vormen, van CO 2 -reductie in andere ketens tot permanente en tijdelijke CO 2 -verwijdering uit de atmosfeer. Deze verschillende vormen zijn toegelicht in onderstaande tabel.

-compensatie komt in verschillende vormen, van CO -reductie in andere ketens tot permanente en tijdelijke CO -verwijdering uit de atmosfeer. Deze verschillende vormen zijn toegelicht in onderstaande tabel. Er is een onderscheid tussen de vrijwillige CO₂-markt en verplichte CO₂-markt. Pas wanneer CO₂-reductie, -verwijdering of -vastlegging niet in een gereguleerde context plaatsvindt (‘verplichte markt’, zoals het Europese ETS systeem), mogen certificaten worden uitgegeven en verhandeld op de vrijwillige CO₂-markt.

De vrijwillige koolstofmarkt wordt niet wettelijk gereguleerd. Wel is op op Europees niveau het Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF) raamwerk ontwikkeld, op basis waarvan CO 2 -certificaten kunnen worden uitgegeven.

-certificaten kunnen worden uitgegeven. CO₂-vastlegging in biobased bouwmaterialen is mogelijk in hout én in vezelgewassen, waarbij er belangrijke verschillen zijn in hoe aan de opslag gerekend wordt.

Verschillende niveaus in de keten

Op het niveau van producten en bouwwerken is het mogelijk om CO₂-vastlegging in biobased bouwmaterialen te verwaarden met CO₂-certificaten. Deze kunnen worden uitgegeven middels de Construction Stored Carbon Credits (CSCC) methodiek van Climate Cleanup Foundation & Open Natural Carbon Registration and Accounting (ONCRA) of de methodiek van Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Op organisatieniveau zijn grote bedrijven verplicht om te rapporteren over onder andere hun CO₂-uitstoot, vanuit bijvoorbeeld de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en bij het stellen van doelen conform het Science Based Targets initiative (SBTi). Op nationaal niveau stellen overheden nationale emissierapportages op, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Vastlegging van CO2 in geoogst hout wordt hierbij meegeteld in de categorie Land Use & Land Use Change & Forestry (LULUCF).

Aanbevelingen

Voor de bouwsector is het allereerst van belang om de CO₂-uitstoot te verlagen. Daarnaast is ook CO₂-opslag noodzakelijk. Dit vraagt om een expliciete keuze voor biobased bouwmaterialen. Daarbij is het belangrijk om te ontwerpen op basis van circulaire principes, waarmee een lange levensduur mogelijk wordt gemaakt en de CO 2 langer vast ligt. Ook kunnen bouwbedrijven transparantie creëren door dit vast te leggen in hun energieprestatie-certificaat op basis van de EPBD-IV. Tot slot kunnen bedrijven CO 2 -vastlegging als vast onderdeel meenemen in klimaatmonitoring op organisatieniveau.