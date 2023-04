Een boer die duurzamer werkt en daarvoor een eerlijkere beloning krijgt. Het is een wens die bij velen – van agrarische sector tot politiek – leeft. Tot dusverre bleef het – bijvoorbeeld op de overlegtafels van het Landbouwakkoord – nog bij intenties en ambities. Maar in Overijssel brengen we het nu al daadwerkelijk in praktijk.

Op 26 april a.s. tekenen Ikwileerlijkezuivel.nl, de Provincie Overijssel en Superunie een Memorandum of Understanding (MOU). Hiermee laten alle partijen zien dat de transitie naar natuur-inclusieve zuivel uit Natura2000-gebieden hoog op de agenda staat. Met dit initiatief krijgen melkveehouders perspectief, wordt er gezamenlijk geïnnoveerd en de natuur stapsgewijs verbetert.

De verbetering van de natuur wordt specifiek per gebied aangepakt. Verduurzaming van melkveehouderijen in en nabij Natura2000-gebieden vergt een ingrijpende omschakeling en leidt naar verwachting tot lagere opbrengsten. Het doel van initiatiefnemer Ikwileerlijkezuivel.nl is om middels innovaties binnen het boerenbedrijf extra verdienvermogen voor melkveehouders te creëren. Inkooporganisatie Superunie heeft met de MOU de intentie uitgesproken om zuivelproducten af te nemen. De provincie Overijssel ondersteunt dit initiatief met een subsidie voor het ontwikkelingsproces, kennis en expertise.

Het unieke en interessante aan deze is dat de ketenpartijen in de zuivelbranche daadwerkelijk de intentie hebben te gaan samen werken, waardoor er een eerlijker en beter verdienmodel voor de boer ontstaat. Tevens is er meer ruimte om natuur-inclusief te werken. Het brengt de intentie en ambities van zowel boeren, politici als consument in praktijk.