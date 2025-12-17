PPG heeft vandaag bekendgemaakt dat de productielocaties voor architecturale coatings in Amsterdam, Nederland en Søborg, Denemarken de REDCert²-certificering hebben behaald. Deze certificering bevestigt het gebruik van duurzame grondstoffen via een gecertificeerde toeleveringsketen.

REDCert² maakt gebruik van de massabalansmethode, een erkende methode om de duurzaamheidswaarde van gecertificeerde grondstoffen toe te kennen. Dit garandeert dat de producten van PPG een verantwoorde herkomst hebben gedurende het hele productieproces en versterkt de toewijding van het bedrijf om hoogwaardige, duurzame oplossingen te leveren aan klanten in heel Europa.

“Deze certificering ondersteunt onze bredere doelstelling om duurzaamheid en productiviteit te integreren in onze activiteiten en onze toewijding aan transparante productie,” aldus Mats Hagerstrom, hoofd Sustainability, EMEA, Architectural Coatings bij PPG.