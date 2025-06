De bouw van Zonnepark De Mun is in volle gang. Het project ligt in de gemeente Oss, in Noord-Brabant, en krijgt een opgesteld vermogen van 8 megawattpiek (MWp).

In 2020 verleende de gemeente Oss een vergunning voor Zonnepark De Mun aan NRG2all. PowerField nam het project in 2024 over. Naar verwachting levert het zonnepark deze zomer stroom.

‘’Dit jaar realiseert PowerField meerdere projecten, waaronder Zonnepark De Mun. Daarmee dragen we bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Oss”, vertelt Jean-Louis Bertholet, CEO van PowerField. ‘’Het project maakt deel uit van van onze bredere ambities op het gebied van zonne-energie. Bij PowerField combineren we de opwek, opslag en trading van onze zonne-energie om zo veel mogelijk waarde te creëren. En met zonneparken verspreid over verschillende delen van Nederland, kunnen we groene stroom gelijkmatiger opwekken, precies op momenten dat daar vraag naar is. We kijken dan ook uit naar de oplevering van Zonnepark De Mun.’’

Landelijke inpassing

Het zonnepark wordt gerealiseerd naast een bedrijventerrein en tussen twee natuurgebieden van Natuurnetwerk Brabant. De landschappelijke inpassing is opgesteld in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Oss. Vanwege de aanwezigheid van gasleidingen is het zonnepark opgedeeld in twee delen. Tussen de zonnepanelen wordt gras en bloemrijke beplanting aangebracht, wat positief bijdraagt aan de biodiversiteit. Langs de randen van het zonnepark worden bomen en struiken geplant. Dit zorgt voor een groener aanzicht en beperkt de zichtbaarheid van het zonnepark vanuit de omgeving.

Energietransitie

Kees van Geffen, Wethouder Energietransitie van de gemeente Oss: “Gemeente Oss werkt hard aan het mogelijk maken van de energietransitie. We ondersteunen van harte de initiatieven van mensen en bedrijven die hun bijdrage leveren aan deze grote opgave. Wat ik mooi vind aan dit park, is dat het straks helpt bij de energieopgave, maar ook dat het bijdraagt aan biodiversiteit, educatie en participatie.”

Meerdere zonneparken

Zonnepark De Mun is één van de zonneparken die PowerField dit jaar realiseert. Drie hiervan bevinden zich in de provincie Noord-Brabant. Zo werd Zonnepark Boxmeer in april dit jaar in gebruik genomen. Zonnepark Sambeeksedijk volgt binnenkort. Daarnaast zijn verschillende andere projecten in ontwikkeling, als onderdeel van PowerFields integrale aanpak om bij te dragen aan een stabiele, duurzame en toekomstbestendige energievoorziening in Nederland.

Afbeeldingen: De bouw van Zonnepark De Mun. Fotograaf: Dustin Kruisman, PowerField