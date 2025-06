Pink Gellac, het Nederlandse beautymerk gespecialiseerd in gelnagellak en accessoires, heeft de officiële Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering ontvangen. Het certificaat wordt toegekend na het succesvol doorlopen van een uitgebreide audit op duurzaamheidsthema’s die voor webshops belangrijk zijn. De audit is uitgevoerd door onafhankelijke beoordelaars en stelt strenge eisen op ieder thema.

De onafhankelijke certificering is voor Pink Gellac de bekroning van een intensief traject waarin het bedrijf samen met externe experts haar processen, ketenverantwoordelijkheid en milieuprestaties onder de loep nam én verder aangescherpt heeft. Dit leidde onder meer tot optimalisaties in verpakkingsmaterialen, logistiek, energieverbruik en transparante klantcommunicatie over duurzaamheid.

Hoog inzetten op duurzaamheid

“Hoewel we als gecertificeerde B Corp al hoog inzetten op duurzaamheid, bracht deze certificering ons weer nieuwe inzichten en vroeg het om aanvullende en concrete stappen op het gebied van milieu-impact en ketenverantwoordelijkheid,” zegt Mariska Leenders, Duurzaamheidsmanager van Pink Gellac. “Juist daarom zijn we extra trots op deze erkenning. Het laat zien dat we niet alleen mooie producten maken, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen en daar vooruitstrevend in blijven.”

De Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering werd eind 2024 geïntroduceerd en is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste graadmeters op het gebied van duurzame e-commerce. De certificering is opgebouwd rond de pijlers strategie, circulaire economie, productaanbod, verpakkingen, bezorgen en retouren. De Thuiswinkel Duurzaamheidscertificering geeft de consument de zekerheid dat een webshop serieuze stappen zet op het gebied van duurzaamheid.