Het Nederlandse bedrijf Paebbl is verheugd de volgende fase van opschaling van haar activiteiten aan te kondigen, met de succesvolle lancering van een demo-installatie in Rotterdam, die sinds eind maart 2025 onafgebroken in bedrijf is. De eerste (en belangrijkste) fase van het project werd in iets minder dan 18 maanden voltooid.

Paebbls gepatenteerde technologie zet afgevangen CO₂ om in toekomstbestendige materialen, waarbij de koolstof wordt vastgelegd in een permanente, stabiele minerale vorm. Dit koolstofopslagproduct dient als een waardevol aanvullend cementmateriaal voor de bouwsector. In tegenstelling tot conventionele cementproductie, waarbij CO₂ wordt uitgestoten, gebruikt Paebbls proces het als input in een energiezuinig proces, waarmee de milieu-impact van de bouwsector fundamenteel wordt teruggedrongen.

Tot nu toe werd onze technologie batchgewijs toegepast, wat ons hielp onze procesomstandigheden te optimaliseren en in de eerste twee jaar van de exploitatie succesvol 100x op te schalen. Maar de nieuwe demo-installatie, gevestigd op onze R&D-locatie in Rotterdam, zal naar verwachting ’s werelds snelste continue productiefaciliteit in zijn soort worden, wat ons zal helpen de kostencurve aanzienlijk te verlagen.

Op weg naar 24/7-productie, met een opslagcapaciteit tot 500 ton CO₂ per jaar

Op 26 maart 2025 hebben we de eerste continue productierun van onze demo-installatie afgerond. Door continue productie op demoschaal te demonstreren, realiseren we een belangrijke doorbraak in het demonstreren van de schaalbaarheid van onze technologie; deze is niet alleen technisch solide, maar door onze samenwerking met toonaangevende bedrijven in de bouwsector bewijzen we ook dat we kunnen voldoen aan de hoge eisen van wereldwijde toeleveringsketens in de bouwsector (ter referentie: de wereldwijde jaarlijkse cementproductie bedraagt ​​ongeveer 4 miljard ton, goed voor meer dan 8% van de wereldwijde uitstoot).

Onze demo-installatie dient niet alleen als een extra 20x productie-opschaling, maar is ook een proeftuin voor proces- en productverbetering. De installatie zal ons helpen inzicht te krijgen in de onderhoudsbehoeften van onze activiteiten op de lange termijn, technologische verbeterpunten en ons helpen onze processimulatiecapaciteit te verfijnen door middel van real-life validatie, een cruciale stap in de overstap naar productie op commerciële schaal met onze volgende installatie.

Van projectstart tot opstart van de centrale in slechts 18 maanden zijn we er trots op dat we de gebruikelijke projectplanning in de sector ruimschoots hebben overtroffen. Dit was mogelijk door het engineering- en bouwproces te heroverwegen en dankzij de uitstekende samenwerking met onze partners SPIE, Schneider Electric en Vicoma. De bouw van de centrale werd mogelijk gemaakt door een Demonstration Energy and Climate Innovation (DEI+)-subsidie ​​van $ 2,2 miljoen, toegekend door het Nederlandse Ministerie van Klimaat en Groene Groei en onze investeerders (Capnamic, 2050, Amazon’s Climate Pledge Fund, Holcim, Aurum Impact, Pale Blue Dot, de Grantham Foundation en onze fantastische investeerders).

“Het bereiken van deze mijlpaal in recordtijd laat zien hoezeer ons team en onze partners geloven in de urgentie en de belofte van bouwen met CO2 als input. Met deze centrale zijn we een stap dichter bij het samengaan van hoogwaardige materialen en klimaatimpact, op een schaal die er echt toe doet”, aldus Andreas Saari, co-CEO en medeoprichter van Paebbl.

De weg vrijmaken voor een commerciële fabriek

“De voltooiing van fase één van onze demofabriek is een bewijs van Paebbl’s vastberadenheid om materialen voor koolstofopslag tot een praktische realiteit te maken. Door onze kernapparatuur snel te integreren en in bedrijf te stellen, zijn we nu goed gepositioneerd om de productie op te voeren en de gegevens te verzamelen die we nodig hebben om over te gaan naar volledige commerciële schaal”, voegt Arnold Choi, Vice President Engineering, toe.

De exploitatie van de demofabriek in Rotterdam zal waardevolle operationele inzichten en prestatiegegevens opleveren die de basis zullen vormen voor de volgende stap: de bouw van de eerste commerciële fabriek. Dit project is al bezig met de partner- en locatieselectie en streeft naar voltooiing in 2028.

De vooruitgang is betekenisvol, maar het is nog maar het begin. Het opschalen van baanbrekende technologie vereist meedogenloze iteratie en we zetten ons in om nauw samen te werken met onze partners om zowel de technologie als de bedrijfsvoering systematisch te dekken. Wat we tot nu toe hebben opgebouwd, is echt, en dat geldt ook voor het werk dat nog moet worden gedaan.

Meer handen aan dek: we zijn nu actief in Londen, Rotterdam, Helsinki en Stockholm, met bijna 60 Paebblers.