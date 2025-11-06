OxBarrier B.V., een Nederlandse pionier op het gebied van gepatenteerde technologieën voor composteerbare capsules voor eenmalig gebruik, heeft aangekondigd dat het een inbreukzaak heeft aangespannen tegen Nespresso in Duitsland bij de regionale rechtbank van München (Landgericht München). Deze zaak heeft betrekking op de inbreuk op het Duitse deel van haar Europese octrooi EP 3 145 838 B1 (EP’838). De technologie van OxBarrier wordt beschermd door een omvangrijke portefeuille aan intellectuele-eigendomsrechten. De geldigheid van meerdere Europese octrooien is onlangs in meerdere procedures bevestigd door zowel de oppositieafdeling als de technische kamers van beroep van het Europees Octrooibureau.

De inbreukzaak, ingediend op 7 oktober 2025, stelt dat Nespresso’s “thuiscomposteerbare originele capsules” inbreuk maken op het Duitse deel van EP’838.

De inbreukzaak versterkt OxBarriers strategie om haar octrooirechten in heel Europa te verdedigen en te handhaven, en weerspiegelt de toewijding van het bedrijf aan het beschermen van haar intellectuele eigendom en het wereldwijd voorkomen van inbreuken.

Via haar wereldwijde licentieprogramma stelt OxBarrier partners over de hele wereld in staat om hoogwaardige, composteerbare oplossingen voor eenmalig gebruik te leveren die voldoen aan de groeiende vraag van de consument en die de naleving van duurzaamheidsdoelstellingen versnellen.

Foto: Nespresso