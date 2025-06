Ostrom, de Duitse digitale groene energieleverancier die zich inzet voor slimmere, eerlijkere en groenere energie, heeft 20 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde onder leiding van Eneco Ventures. Behalve de investeringstak van het Nederlandse energiebedrijf Eneco deden ook de bestaande investeerders SE Ventures, Union Square Ventures, Adjacent, Übermorgen en J12 mee aan deze nieuwe investeringsronde. Deze Serie B brengt de totale financiering in Ostrom op meer dan 40 miljoen euro.

Het in 2021 in Berlijn opgerichte Ostrom combineert volledige transparantie, maandelijks opzegbare contracten en moeiteloos overstappen met 100% gecertificeerde groene stroom. Ostrom, een gecertificeerd B Corp™, staat bekend om zijn uitzonderlijke digital-first klantervaring.

De Serie B volgt op Ostroms snelle groei in 2024, gekenmerkt door een verdrievoudiging van het klantenbestand en de lancering van de grootste Virtual Power Plant (VPP) voor elektrische voertuigen in Duitsland. Ostrom herdefiniëert wat een energieleverancier is met zijn diensten SimplyFair en SimplyDynamic, die consumenten elektriciteit tegen kostprijs en dynamische uurtarieven bieden. Klanten kunnen hun contracten en slimme apparaten probleemloos beheren via de Ostrom App.

Nieuwe standaard voor energieleveranciers

“We zijn blij dat we Ostrom kunnen ondersteunen tijdens hun verdere groei. Met hun snelle klantenacceptatie en digital-first benadering zet Ostrom een nieuwe standaard voor energieleveranciers. En ze zijn een echte pionier in het ontsluiten van flexibiliteit bij huishoudens — ze bieden meerwaarde aan consumenten, versnellen de adoptie van hernieuwbare energie en versterken de netstabiliteit”, zegt Jan van der Velde, Investment Director bij Eneco Ventures.

Ostrom zal de nieuwe investering gebruiken om zijn verdere uitbreiding in Duitsland te versnellen door slimme meters voor zijn klanten te subsidiëren, wat vraagzijde-flexibiliteit mogelijk maakt. Ook wil de startup zijn leidende positie op het gebied van automatisering versterken door zijn technologische capaciteiten uit te breiden. Nu al zorgt Ostroms investering in AI ervoor dat meer dan de helft van de klantenoperaties automatisch wordt afgehandeld, wat een slanke, zeer efficiënte teamstructuur mogelijk maakt die klaar is voor verdere groei.

Hernieuwbare energie maximaliseren

Het bedrijf is verder van plan om zijn innovatieve NeoGrid™ Virtual Power Plant snel uit te breiden, waarbij huishoudelijke apparaten en batterijen van elektrische voertuigen worden gekoppeld om het elektriciteitsnet intelligent in balans te brengen, het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren en de kosten voor klanten te verlagen.

“Deze Serie B-financieringsronde betekent meer dan alleen kapitaal — het gaat om strategisch partnerschap. Eneco brengt diepgaande expertise van de sector terwijl Ostrom volledig onafhankelijk blijft, wat ons platform versterkt bij het versnellen van de adoptie van slimme meters en het opschalen van onze virtual power plant. Met een duidelijke focus op winstgevendheid op middellange termijn, drijven we de transformatie van de energiemarkt”, laat Matthias Martensen, Medeoprichter en CEO van Ostrom weten.

Deze investeringsronde is een cruciale mijlpaal in Ostroms visie om Europa’s slimste en meest duurzame energieplatform te bouwen door gebruik te maken van geavanceerde automatisering, bruikbare data en een diepgewortelde toewijding aan duurzaamheid.

Krachtig vliegwiel

“Door Eneco’s ervaring in de energiesector te combineren met Ostroms continue focus op product en klant kunnen we AI inzetten als een krachtig vliegwiel voor het snel ontwikkelen en uitrollen van nieuwe producten. We lossen nu al 50% van de klantvragen op via AI, waardoor onze kleine, zeer bekwame teams wendbaar, innovatief en resultaatgericht kunnen blijven”, geeft Karl Villanueva, Medeoprichter & CMO/CPO van Ostrom aan.