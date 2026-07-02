Osapiens, aanbieder van software-as-a-service-oplossingen voor duurzame groei, integreert de ClimateGrid Impact Manager van de Duitse startup ClimateGrid in de osapiens HUB. De softwareoplossing ondersteunt bedrijven bij het transparant beoordelen van klimaat- en milieuprojecten en CO₂-certificaten.

Ook helpt de oplossing deze projecten zorgvuldig te documenteren en er betrouwbaar over te communiceren. Met deze integratie kunnen bedrijven carbon offsetting- en insettingstrategieën beter onderbouwen, uitvoeren en verantwoorden.

Meer vertrouwen in CO ₂ -certificaten

De vraag naar hoogwaardige certificaten voor CO₂-verwijdering groeit. Tegelijkertijd maken versnipperde registers, uiteenlopende standaarden en strengere regelgeving het voor bedrijven steeds moeilijker om goed onderbouwde keuzes te maken en hun klimaatstrategie overtuigend te verantwoorden naar klanten, investeerders en toezichthouders.

Met de ClimateGrid Impact Manager kunnen organisaties klimaat- en milieuprojecten gestructureerd beoordelen, impactanalyses transparant vastleggen en de bijbehorende documentatie zorgvuldig opbouwen. Bovendien brengt de software alle relevante bewijsstukken samen voor governance, rapportage en de onderbouwing van milieuclaims.

Een interdisciplinair team van carbon management-specialisten, softwareontwikkelaars en juristen ontwikkelde ClimatGrid. De software combineert daardoor marktkennis, technologische expertise en juridische kennis.

Integratie in de osapiens HUB

Binnen de osapiens HUB versterkt de ClimateGrid Impact Manager vooral Carbon Management en Environmental Intelligence. Op het platform verzamelen bedrijven primaire data om hun CO₂-voetafdruk te berekenen. Op basis daarvan kunnen zij concrete strategieën ontwikkelen en maatregelen nemen om hun emissies te verlagen. Via de Environmental Intelligence Suite kunnen bedrijven controleren of deze maatregelen ook daadwerkelijk binnen hun waardeketen worden uitgevoerd.

Dat zorgt voor meer transparantie en maakt klimaatclaims beter onderbouwd.

Frieder Schütz, voormalig Head of Business Development bij ClimateGrid, leidt de integratie van de ClimateGrid Impact Manager in de osapiens HUB. Bij osapiens krijgt hij de nieuwe functie van Decarbonization Lead.

Matthias Jungblut, Co-CEO osapiens en Frieder Schütz, Decarbonization Lead osapiens

“Alleen het berekenen van CO₂-uitstoot is niet genoeg meer. Bedrijven moeten emissies verminderen waar ze ontstaan: in hun eigen waardeketen. Precies daar ondersteunen wij hen. Uitstoot die onvermijdelijk is, kunnen bedrijven vervolgens gericht compenseren via geverifieerde compensatieprojecten. Op die manier wordt klimaatactie een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie”, zegt Matthias Jungblut, medeoprichter en Co-CEO van osapiens.

“We hebben de ClimateGrid Impact Manager ontwikkeld om de vrijwillige CO₂-markt transparanter, beter vergelijkbaar en betrouwbaarder te maken. osapiens is de ideale partner om de oplossing op te schalen en bedrijven wereldwijd te ondersteunen bij het ontwikkelen van geloofwaardige carbon credit-strategieën”, zegt Theo Schütz, medeoprichter van ClimateGrid.