ONE-DNA™️ heeft als eerste en enige kunstgrasproducent wereldwijd de ‘Recommended’ (Aanbevolen) status toegekend gekregen door de Zweedse Byggvarubedömningen (BVB). Waar de meeste kunstgrasproducten maximaal de ‘Accepted’ (Goedgekeurd) status behalen of zelfs niet door de keuring komen – zet ONE-DNA™️ een nieuwe standaard op het gebied van duurzaamheid, recyclebaarheid en innovatie.

Voorloper in duurzaamheid binnen de kunstgrasindustrie

Dat ONE-DNA™️ de ‘Recommended’ status van BVB heeft behaald, is een baanbrekende prestatie. Het onderstreept niet alleen de hoge milieuwaarden van het product, maar ook de unieke visie achter het concept. In een sector waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is deze erkenning een sterke bevestiging dat ONE-DNA™️ vooroploopt in het creëren van kunstgrasoplossingen met een minimale impact op het milieu.

Wat is BVB en waarom is dit belangrijk?

De Byggvarubedömningen (BVB) is een gerenommeerde Zweedse non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bouwen. Door bouwmaterialen te toetsen op hun milieu-impact en chemische samenstelling, helpt BVB professionals in de bouwsector bewuste keuzes te maken. Dankzij een toegankelijk drie-niveaus beoordelingssysteem kunnen zelfs niet-technische gebruikers eenvoudig inzicht krijgen in de duurzaamheid van materialen:

Recommended (Groen): Hoogste duurzaamheidsstandaard, minimale impact op het milieu.

Hoogste duurzaamheidsstandaard, minimale impact op het milieu. Accepted (Geel): Voldoet aan basiscriteria voor goedkeuring.

Voldoet aan basiscriteria voor goedkeuring. Avoid (Rood): Bevat schadelijke materialen of chemicaliën die vermeden moeten worden.

Dat kunstgras doorgaans niet verder komt dan ‘Accepted’, maakt de ‘Recommended’ beoordeling van ONE-DNA™️ extra bijzonder.

Waarom ONE-DNA™️ deze erkenning verdient

De uitzonderlijke score van ONE-DNA™️ is te danken aan een combinatie van innovatie en duurzame productontwikkeling. Het concept is gericht op volledige circulariteit, zonder concessies te doen aan kwaliteit of prestaties. Dit is mogelijk dankzij:

Monomateriaal ontwerp: ONE-DNA™️ kunstgras bestaat uit slechts één polymeer , wat recycling veel eenvoudiger maakt.

ONE-DNA™️ kunstgras bestaat uit slechts , wat recycling veel eenvoudiger maakt. 100% recyclebaar: Omdat er geen mix van materialen is, kan het kunstgras volledig worden hergebruikt – zelfs lokaal, wat transport en uitstoot vermindert.

Omdat er geen mix van materialen is, kan het kunstgras volledig worden hergebruikt – zelfs lokaal, wat transport en uitstoot vermindert. ONE-DNA™️ Registratie App: Hiermee wordt de levenscyclus van het kunstgras inzichtelijk , van productie tot recycling, voor maximale transparantie.

Hiermee wordt de , van productie tot recycling, voor maximale transparantie. Take-Back Programma: Versleten kunstgras wordt teruggenomen en gerecycled, waardoor een gesloten kringloop ontstaat en afval wordt geëlimineerd.

Impact op de markt en de toekomst van duurzaam bouwen

Nu de bouwsector zich steeds meer richt op circulaire en milieuvriendelijke oplossingen, biedt de ‘Recommended’ status van BVB een betrouwbare richtlijn voor architecten, stedenbouwkundigen en aannemers. Met ONE-DNA™️ kiezen zij voor een duurzame oplossing die niet alleen recyclebaar is, maar ook voldoet aan de hoogste milieustandaarden.

Deze mijlpaal laat zien dat innovatie en duurzaamheid perfect hand in hand kunnen gaan en benadrukt de rol van ONE-DNA™️ als koploper in de transitie naar een circulaire kunstgrasindustrie.

Een belangrijke stap richting een groenere toekomst!