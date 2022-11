Op dinsdag 29 november 2022 wordt voor de zevende keer de Purpose Day Award uitgereikt. De prijs voor het bedrijf met meeste purpose, impact, moed én succes van 2022. De winnaar krijgt 25.000 euro aan consultancy van Purpose Day Strategies, het consultancy bureau dat verbonden is aan Purpose Day. Nomineren van bedrijven die de Award verdienen kan tot 22 november 2022 met een e-mail naar info@purposeday.nl. De aanmelder van het winnende bedrijf ontvangt een ticket voor Purpose Day.

Wie wordt de opvolger van Yumeko, de winnaar van 2021? Stuur je nominatie met motiviatie in voor 22 november a.s. via info@purposeday.nl

Over Purpose Day XL

Op Purpose Day XL krijgen bedrijven tools en inspiratie om hun organisatie netto positief te maken. De volgende editie van Purpose Day (Purpose Day XL ‘The Road to Net Positive’) is op 18 april 2023 in Spant! in Bussum.

Paul Polman, voormalig topman van Unilever, is een van de keynote sprekers.

Het is een initiatief van Ralph Zebregs, oprichter van De Droomfabriek en co-founder van ForChiefs. Hij organiseert deze editie samen met Folkert van der Molen, founder en organisator van 20 edities van het Nationaal Sustainability Congres.