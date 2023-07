Het terpenproject

Het hoger opzoeken om te ontkomen aan stijgend water is een natuurlijke reactie van mensen, zo ook in Bangladesh. De laatste terp is tientallen jaren geleden gebouwd. Tijdens de laatste klimaattop in Sharm El Sheikh is afgesproken dat er volop ingezet moet worden op schadeverlies voor ontwikkelingslanden. Met de huidige klimaatverandering is het juist nu van groot belang om huidige terpen te renoveren en nieuwe terpen bij te bouwen. De terpen voorkomen miljoenen euro aan schadeverlies.

Met behulp van samenwerking met gerenommeerde instellingen, zoals Universiteit Leuven, is de ontwikkeling van de terp verbeterd. De terpen zijn voorzien van faciliteiten zoals scholen, een gemeenschapscentrum, een zoetwatervijver als bron van drinkwater en toegewezen ruimte voor visteelt en andere economische activiteiten. Honderden zeer arme families kunnen permanent op de terpen wonen. Een waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat de lokale gemeenschappen zich vroegtijdig kunnen voorbereiden op aankomende overstromingen.

Het verhaal van Hasnara

De overstroming van 2019 heeft een ravage aangericht in het leven van de bevolking van Noord-Bangladesh. De eilandengroep in Noord-Bangladesh is onderhevig aan erosie en uiterst kwetsbaar voor overstromingen. Elk jaar gaan enkele eilanden voor altijd verloren in de rivier. De bewoners van deze eilanden moeten leven met de mogelijkheid dat zij alles wat zij bezitten kunnen verliezen aan het water.

Zo ook Hasnara. Moeder van een, op het moment van de overstroming, zoontje van slechts 28 dagen oud. Toen het water kwam, was Hasnara overweldigd en bang. Hun huis was overstroomd en het merendeel van hun bezittingen stond onder water. Hasnara durfde met haar baby van 28 dagen oud niet in het woeste water te zwemmen om het huis te ontvluchten. De leden van het rampenbeheerscomité van Friendship hebben samen met vrijwilligers de mensen die zichzelf niet op tijd in veiligheid konden brengen geholpen. Zij hebben inwoners en hun bezittingen naar de terpen gebracht. Net als Hasnara. Eenmaal aangekomen bij de terp voelden ze zich veilig en hadden ze toegang totschoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Hun waardevolle bezittingen waren hier beschermd tegen het water. Maar bovenal hoefde Hasnara niet meer te vrezen voor haar leven en dat van haar kinderen.