Panattoni Park Steenwijk, gelegen op bedrijventerrein Eeserwold, is officieel opgeleverd. De bouw werd formeel afgerond met de ondertekening van het opleverprotocol door ontwikkelaar Panattoni en aannemer Willy Naessens Nederland tijdens vastgoedbeurs PROVADA. Het multifunctionele gebouw van circa 34.376 m² is volledig gasloos en beschikt over een BREEAM Very Good-certificering. Dankzij de modulaire indeling is de ruimte flexibel in te richten en geschikt voor uiteenlopende bedrijfsactiviteiten – van logistiek tot light industrial en maakindustrie. Panattoni Park Steenwijk ligt op slechts 20 minuten van Inland MCS Terminal Meppel; ideaal voor ondernemingen die voor hun transporstromen gebruik willen maken van vervoer over water. Het pand kan desgewenst worden opgesplitst in twee compartimenten van elk circa 17.188 m², wat de faciliteit aantrekkelijk maakt voor zowel grotere als middelgrote bedrijven. Grote raampartijen zorgen voor veel daglicht in het gebouw, wat bijdraagt aan een prettige en gezonde werkomgeving. Panattoni Park Steenwijk is per direct beschikbaar.

Tijdens de vastgoedbeurs PROVADA werd de bouw van Panattoni Park Steenwijk formeel afgerond (Van links naar rechts: Elmer Blom, Jeroen Gerritsen van Panattoni, Jeroen de Bonth van Willy Naessens Nederland en Melanie Moolman van Panattoni.)

“Met het natuurinclusieve ontwerp en de energiezuinige, flexibele uitvoering, sluit Panattoni Park Steenwijk naadloos aan bij de ambities van het bedrijventerrein Eeserwold en de regionale ontwikkelingsdoelstellingen. Hiermee bieden we een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsruimte, die eenvoudig kan worden aangepast op eventuele specifieke behoeften van onze toekomstige huurders,” aldus Jeroen Gerritsen, Algemeen Directeur Panattoni Nederland.

“De realisatie van Panattoni Park Steenwijk weerspiegelt perfect waar wij als Willy Naessens voor staan: duurzame bouwoplossingen van hoge kwaliteit, afgestemd op de toekomst. Dit multifunctionele, gasloze gebouw is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze bedrijven. Wij zijn er trots op dat wij als hoofdaannemer hebben kunnen bijdragen aan een project dat zowel economisch als ecologisch van waarde is voor de regio.” Jeroen de Bonth, CEO Willy Naessens Nederland.

Duurzaam en Natuurvriendelijk Ontwerp

Duurzaamheid stond centraal in het ontwerp van Panattoni Park Steenwijk. Het gebouw is volledig gasloos en voldoet aan de hoge duurzaamheidsnormen van BREEAM-NL Very Good. Ook buiten de muren is aandacht besteed aan een groene, toekomstbestendige omgeving: het terrein is ingericht met oog voor biodiversiteit, waarbij lokale flora en fauna actief zijn meegenomen in het landschapsplan.

De landschapsinrichting, ontworpen door HOLLANDSGROEN, omvat onder meer wadi’s (groene greppels) die zorgen voor natuurlijke waterberging. Deze dragen bij aan een klimaatbestendige inrichting van het terrein en maken het gebied beter bestand tegen hevige regenval, terwijl ze tegelijkertijd de ecologische waarde versterken. Zo ontstaat een gezonde, prettige werkomgeving waarin mens en natuur samenkomen.

Flexibele Indeling

Panattoni Park Steenwijk is, conform duurzaamheidscertificering BREEAM-NL Very Good, ontworpen door architectenbureau Mies architecten (nu Coare). Het biedt bedrijven een ruime en flexibel in te delen warehouse van circa 34.376 m² met een vrije binnenhoogte van 12,2 m, evenals 1.065 m² kantoorruimte met uitzicht over het Eesermeer. Het gebouw is gasloos, uitgerust met een stroomaansluiting van 1.750 kVA en het dak is voorzien van zonnepanelen, waarmee de huurder optimaal gebruik kan maken van duurzame energie.

Daarnaast beschikt het over 28 loading docks en 2 overheaddeuren. De ruime parkeervoorziening biedt plaats aan circa 295 auto’s, zodat zowel werknemers als bezoekers voldoende parkeergelegenheid hebben.

Duurzame Energie en Innovatieve Koeloplossingen

Naast een duurzaam gecertificeerd gebouw en natuurinclusieve buitenruimtes biedt Panattoni Park Steenwijk ook extra voordelen voor bedrijven met specifieke energie- en koelbehoeften. Zo biedt URcool innovatieve en voordelige koeloplossingen door slim gebruik te maken van het nabijgelegen Eesermeer. Bedrijven die afhankelijk zijn van grootschalige koeling kunnen hierdoor hun energieverbruik en kosten aanzienlijk verlagen. Bovendien biedt het nabijgelegen waterstofvulpunt van Fieten Olie unieke kansen voor bedrijven die willen investeren in emissievrij vervoer en duurzame bedrijfsvoering.

Strategische Locatie en Logistieke Voordelen

De strategische ligging van Panattoni Park Steenwijk biedt aanzienlijke logistieke voordelen. Gelegen langs de A32, met directe toegang tot de haven van Zwolle, de Inland MCS terminal in Meppel en de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen, kunnen bedrijven zich gemakkelijk verbinden met belangrijke markten in Nederland en daarbuiten. Dit maakt het gebouw bijzonder aantrekkelijk voor logistieke bedrijven en maakindustrie.