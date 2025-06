Met dit certificaat op zak hoeft de bouwonderneming haar seriematig geproduceerde houten woningmodules niet meer afzonderlijk te laten keuren.

Op de stralende ochtend van 18 juni bezocht een evenzo stralende delegatie van Plegt-Vos de Spinozacampus in Amsterdam-Zuidoost. Een van de grootste en meest toonaangevende houtbouwprojecten in de Metropoolregio Amsterdam, dat straks meer dan 1.200 studenten en jongeren huisvest in modulair gestapelde woningen van hout. Sinds kort kunnen dit soort fabrieksmatig geproduceerde woningmodules als type worden gecertificeerd volgens de KOMO-Beoordelingsrichtlijn 0903-01.

Inspirerende bijeenkomst

De dag begon met een duurzaam ontbijt met vakgenoten, beleidsmakers en vernieuwers in de sector. In de aansluitende kennissessie over circulair, industrieel en versneld bouwen meldde Berri de Jonge, innovatiemanager bij Plegt-Vos, nog maar eens dat de constante kwaliteit misschien wel het grootste voordeel is van fabrieksmatige woningbouw. Het hoogtepunt van de ochtend was een

bezoek van demissionair minister Mona Keijzer, die namens SKH de typegoedkeuring officieel overhandigde aan Theo Opdam, Algemeen Directeur van de Plegt-Vos Bouwgroep.

Voortaan blindvaren

Die typegoedkeuring bestaat uit een erkend KOMO-certificaat waarmee opdrachtgevers, kwaliteitsborgers en gemeenten er zeker van kunnen zijn dat woningen die in deze specifieke fabriek zijn gebouwd, voldoen aan de bouwregelgeving die in het certificaat is uitgewerkt. Mona Keijzer onderstreepte het belang van de rol van gemeentes: “In de Woontop is afgesproken dat we de helft industrieel moeten gaan bouwen om de woningbouwopgave te halen. Daarvoor is typegoedkeuring een heel mooie stap. Het is nu zaak wethouders hierin mee te nemen, zodat zij hun ambtenaren kunnen informeren dat geen verdere afzonderlijke toetsing van modules nodig is.”

Ook toeleveranciers van modulaire woningfabrieken zijn gebaat bij deze ontwikkeling, omdat de productie immers steeds industriëler wordt, afwijkingen niet meer mogen en daarmee de kwaliteitsbewaking bij inkoop steeds strenger wordt. Als onafhankelijk certificerende instelling is het aan SKH om alle tekeningen, specificaties, berekeningen en productieprocessen van zo’n bouwsysteem kritisch te beoordelen, alvorens de typegoedkeuring af te geven. “Dit is nou typisch zo’n ontwikkeling die de woningbouw in ons land écht verder kan versnellen”, aldus Oscar van Doorn, directeur van SKH.

Foto bovenaan door: julesreijndersstudio.nl