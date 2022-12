Zoveel in de wereld vraagt om actie, dat het niet meevalt om te kiezen waar je als bedrijf moet beginnen. Toch is de oplossing dichterbij dan je denkt. Om zoveel mogelijk bedrijven de inspiratie én de tools te geven om hun onderneming onderdeel te laten worden van de oplossing, organiseert Purpose Day op 18 april 2023 Purpose Day XL, met als thema ‘The Road To Net Positive’. Op deze dag leer je wat de mogelijkheden, kansen en oplossingen zijn voor ondernemen dat iets oplevert voor alle stakeholders. Het plenaire programma is rond en Paul Polman is een van de keynote sprekers! Profiteer nog tot 1 januari van de early bird korting van €100.

Op naar een netto positief Nederland

Netto positief staat voor het nastreven van een positieve impact: het creëren van een economie die meer geeft dan onttrekken aan de maatschappij. Bedrijven spelen een cruciale rol in de transitie naar die economie. Er is van alles mogelijk om bij te dragen aan een wereld die niet enkel neutrale impact op de wereld heeft, maar een positieve impact. Duurzaamheid is hierbij belangrijk, maar het reikt verder. Organisaties zullen moeten gaan nadenken over circulariteit, duurzame businessmodellen, maar ook over ’true pricing’, een inclusieve werkcultuur en de impact op alle stakeholders.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voor de grootste uitdagingen waar we als mensheid voor staan, de oplossingen al voorhanden zijn. We moeten ze wél nog vertalen naar onze ondernemingen. En invoeren. Hoe krijg je dat als bedrijf voor elkaar? Dat leer je op Purpose Day.

De winst van netto positief bedrijfsvoeren

Purpose als kern van je bedrijf is niet langer een idee van dromers, het is noodzaak geworden voor je bestaansrecht. Bedrijven die een slechte reputatie hebben wat betreft hun maatschappelijke impact, worden steeds meer overgeslagen door consumenten. Steeds meer investeerders willen alleen nog investeren in bedrijven die iets betekenen voor de maatschappij. Alleen als ze de belangen van alle stakeholders goed dienen, zijn ze opgewassen tegen de enorme disruptieve ontwikkelingen waarvoor ze staan.

Paul Polman zegt in een interview: “Natuurlijk helpt dat allemaal, maar het is nog ver verwijderd van het integreren van duurzaamheidsdoelen in de strategie en het herijken van bedrijfsmodellen. Veel ceo’s hanteren doelstellingen waar ze weg mee komen, in plaats van doelstellingen die werkelijk nodig zijn. Dat is playing not to loose versus playing to win.” Purpose Day wil dan ook met haar evenement de transitie naar volledig positieve maatschappelijke impact versnellen.

Over Purpose Day

Purpose Day is een jaarlijks event waarbij CEO’s, MT-leden en MVO managers, naast inspiratie en aanmoediging, concrete middelen en connecties krijgen om in het komende jaar een verschil te kunnen maken met hun maatschappelijke impact. Purpose Day is een initiatief van Ralph Zebregs (founder van organisatieadviesbureau De Droomfabriek en co-founder van ForChiefs) en sinds dit jaar ook van Folkert van der Molen (duurzame ondernemer en founder en organisator van de eerste 20 edities van het Nationaal Sustainability Congres).

De zevende editie Purpose Day

Purpose Day staat dit jaar in het teken van netto positief te worden. Een greep uit het programma:

Paul Polman , de vroegere CEO van Unilever en grondlegger van het gedachtegoed, legt ons uit wat Netto Positief betekent en deelt over zijn ervaringen bij Unilever. Hij geeft ons mee wat ervoor nodig is om als bedrijf de reis naar een netto positieve toekomst te maken.

, de vroegere CEO van Unilever en grondlegger van het gedachtegoed, legt ons uit wat Netto Positief betekent en deelt over zijn ervaringen bij Unilever. Hij geeft ons mee wat ervoor nodig is om als bedrijf de reis naar een netto positieve toekomst te maken. Hajar Yakoubi is voormalig VN afgevaardigde en vertelt over hoe zij als generatie Z kijkt naar de uitdagingen van haar generatie en de oplossingen die ze voort zich ziet. Ze gaat vervolgens in dialoog met Paul Polman rond de vraag: hoe kunnen we de transitie naar een nieuwe economie versnellen?

is voormalig VN afgevaardigde en vertelt over hoe zij als generatie Z kijkt naar de uitdagingen van haar generatie en de oplossingen die ze voort zich ziet. Ze gaat vervolgens in dialoog met Paul Polman rond de vraag: hoe kunnen we de transitie naar een nieuwe economie versnellen? Ook staat de winnaar van de Purpose Day Award op het podium. De CEO van deze koploper op vlak van duurzame bedrijfsvoering geeft een kijkje in wat er komt kijken om een bedrijf te gebruiken als een ‘force for good’. Met aanbevelingen en tips.

Liesbeth Mol is board member van Deloitte Nederland . Zij beschrijft de ‘bumpy road to net positive‘ van Deloitte. Een oprecht verhaal over het potentieel om goed te doen en de krachten binnen een corporate die het tot een grote uitdaging maken. Met de lessen voor iedereen die deze weg ook wil afleggen. Hajar Yakoubi zal haar vervolgens challengen.

is board member van . Zij beschrijft de ‘bumpy road to net positive‘ van Deloitte. Een oprecht verhaal over het potentieel om goed te doen en de krachten binnen een corporate die het tot een grote uitdaging maken. Met de lessen voor iedereen die deze weg ook wil afleggen. zal haar vervolgens challengen. Bart Nollen , co-founder van Dayrize, spreekt over het meten van positieve impact. Net positive is een mooi streven, maar hoe stel je het vast? Hoe weet je als consument welke impact je hebt op de planeet? En hoe verandert de markt als consumenten het wel weten? Bart vertelt waar je als bedrijf moet beginnen.

, co-founder van Dayrize, spreekt over het meten van positieve impact. Net positive is een mooi streven, maar hoe stel je het vast? Hoe weet je als consument welke impact je hebt op de planeet? En hoe verandert de markt als consumenten het wel weten? Bart vertelt waar je als bedrijf moet beginnen. Ruud Veltenaar , filosoof en schrijver vat de dag op een inspirerende wijze samen en legt het accent op het belang van activatie: het startpunt van alle verandering. Hoe werkt activatie: hoe activeer je jezelf en anderen?

, filosoof en schrijver vat de dag op een inspirerende wijze samen en legt het accent op het belang van activatie: het startpunt van alle verandering. Hoe werkt activatie: hoe activeer je jezelf en anderen? In verschillende series breakout sessies kiezen deelnemers het thema dat relevant is voor hun organisatie, werk en purpose. Experts delen modellen, best practices en strategieën, die handvatten bieden om zélf stappen te zetten.

kiezen deelnemers het thema dat relevant is voor hun organisatie, werk en purpose. Experts delen modellen, best practices en strategieën, die handvatten bieden om zélf stappen te zetten. Yvette Watson, een purpose gedreven leider van het eerste uur, leidt Purpose Day XL. Met een enorme bezieling en vuur voor het onderwerp neemt ze deelnemers mee door het programma. Yvette Watson is co-founder van twee duurzame purpose gedreven ondernemingen: PHI Factory en The 2B Collective. Yvette was dit jaar genomineerd voor ‘Zakenvrouw van het Jaar 2022’.

Partners van Purpose Day

Veel bedrijven doen met ons mee in onze missie om de transitie van een prupose gedreven economie te versnellen. We zijn blij dat we de volgende bedrijven tot onze partners mogen rekenen: Deloitte, Impact Centre Erasmus (ICE), Climate Impact Partners, Climate Neutral Group, ClimatePartner, 2BHonest, Nexio Projects, Kirkman Company, Grant Thornton Nederland, Baker Tilly Nederland, SDG Nederland, B Corp Benelux en Global Compact Network Netherlands.

