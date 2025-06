Met trots kondigt het Nederlandse lifestylemerk Marie-Stella-Maris de opening aan van haar twaalfde winkel in Nederland. Gelegen in het Stadshart van Amstelveen, opent deze nieuwe Brand Store & Refill Station op 20 juni haar deuren – een unieke bestemming voor wie bewust wil genieten van premium home- en bodyproducten.

Met trots kondigt het Nederlandse lifestylemerk Marie-Stella-Maris de opening aan van haar twaalfde winkel in Nederland. Gelegen in het Stadshart van Amstelveen (Rembrandthof 5) opent deze nieuwe Brand Store & Refill Station op 20 juni haar deuren – een unieke bestemming voor wie bewust wil genieten van premium home- en bodyproducten.

Na eerdere succesvolle openingen in onder meer Amsterdam, Utrecht en Haarlem, markeert Amstelveen een nieuwe mijlpaal in de nationale expansie van het sociaal-impact merk. De locatie in het moderne en goed bereikbare winkelgebied van Amstelveen sluit naadloos aan bij de filosofie van Marie-Stella-Maris: ‘conscious luxury’ – luxe die bijdraagt.

Amstelveen: een locatie met bereik én visie

De keuze voor het levendige Stadshart van Amstelveen is strategisch. Dit moderne winkelgebied, op korte afstand van Amsterdam, trekt een breed publiek van bewuste consumenten, jonge gezinnen en internationale bezoekers. De combinatie van hoogwaardige retail, cultuur en horeca maakt het Stadshart tot een omgeving waarin kwaliteit en beleving samenkomen – perfect passend bij het DNA van Marie-Stella-Maris.

Een uniek storedesign met impact

De nieuwe winkel is ontworpen als een plek waar beleving, esthetiek en betrokkenheid samenkomen. Het interieur – ontwikkeld in samenwerking met de gerenommeerde ontwerpstudio S-P-A-C-E Projects – kenmerkt zich door natuurlijke materialen en een minimalistisch design dat rust en verfijning uitstraalt.

“In de nieuwe winkel in Amstelveen staat rust centraal. Het interieur ademt zachtheid en transparantie, met een helder palet van wit, licht en natuurlijke materialen. Horizontale lijnen, spiegelaccenten en licht terrazzo versterken het ruimtelijke gevoel, terwijl de refill bar – met een achterwand van gevulde jerrycans – een subtiel kleurenpalet van natuurlijke zeep toont. Een zee van rust en verfijning, waar duurzaamheid en esthetiek elkaar ontmoeten.” – Pepijn Smit, S-P-A-C-E Projects

Een setting die het verhaal van Marie-Stella-Maris visueel versterkt. Klanten kunnen er kennismaken met het volledige assortiment van Marie-Stella-Maris; van premium handzeep en bodycare tot unieke huisparfums – allemaal ontwikkeld met een focus op hoogwaardige kwaliteit, 100% vegan formules en een tijdloos design.

“Onze eerste winkel in een shoppingmall heeft een unieke gevel van natuursteen, met horizontale lijnen die je misschien al kent van onze andere winkels. Die rustige belijning loopt ook door in het interieur, waar we dezelfde materialen gebruiken als aan de buitenkant – alles vormt één geheel, ik ben er heel trots op!” – Lilay Yuzgulen, Creative Director Marie-Stella-Maris

‘Happy Hour at the Refill Bar’

Om de Marie-Stella-Maris klanten in Amstelveen welkom te heten en hergebruik te stimuleren, kunnen bezoekers iedere dag hun lege producten laten navullen tegen 30% korting van de nieuwprijs. Elke woensdagmiddag tijdens ‘Happy Hour at the Refill Bar’ tussen 13:00 en 18:00 uur kunnen klanten zelfs profiteren van 50% korting op refills. Een mooi moment om een bezoekje te brengen aan de nieuwe winkel en direct bij te dragen aan een duurzamere toekomst!

Snelle groei in Nederland én daarbuiten

Met de opening van deze twaalfde winkel laat Marie-Stella-Maris zien dat er groeiende behoefte is aan merken die luxe combineren met betekenis. Naast bestaande winkels in onder meer Amsterdam, Utrecht en Haarlem, opende het merk recent ook in Antwerpen en Knokke, waarmee het een duidelijke stap zette in internationale expansie. De winkel in Amstelveen is daarmee onderdeel van een bredere ambitie: op strategische locaties zichtbaar zijn voor consumenten die bewust willen kiezen.

Fotocredit: Tom Bremer