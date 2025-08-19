Lenovo introduceert TruScale Device as a Service (DaaS) for Sustainability, een modulaire oplossing die bedrijven helpt hun duurzaamheidsdoelen te realiseren en tegelijkertijd hun IT te moderniseren. De oplossing biedt organisaties nieuwe tools om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen, de levensduur van apparaten te verlengen en de overstap naar een circulaire economie te versnellen. Lenovo brengt hiervoor meer dan 15 jaar ervaring mee op het gebied van asset recovery en heeft al meer dan 1 miljoen apparaten verantwoord uitgefaseerd.

Bij sommige implementaties leverde TruScale DaaS tot 35% besparing op apparaatgerelateerde IT-kosten, zonder de noodzaak van een initiële investering of complexe inkooptrajecten. Recent onderzoek toont aan dat 62% van de organisaties investeert in duurzaamheid vanwege de bijbehorende kostenbesparingen, wat het financiële én milieuvriendelijke voordeel van Lenovo TruScale DaaS for Sustainability benadrukt.

Als de nieuwste uitbreiding van Lenovo’s TruScale DaaS-platform, dat al miljoenen apparaten wereldwijd beheert, brengt dit duurzaamheidsgerichte model apparaten, diensten en financiering samen in één schaalbare abonnementsoplossing. Vanaf dag één draagt elk apparaat bij aan een meer circulaire, kostenefficiënte en duurzame IT-strategie en levert het binnen enkele weken meetbare ROI op.

“Bedrijven heroverwegen hun IT-beheer. Niet alleen voor prestaties, maar ook voor hun doelstellingen,” zegt John Stamer, Vice President en General Manager, Global Product Services bij Lenovo. “TruScale DaaS for Sustainability weerspiegelt onze visie op de toekomst van IT: altijd circulair, intelligent ontworpen en resultaatgericht. Het is een slimmere, veerkrachtigere manier om waarde te leveren binnen de organisatie.”

Duurzaamheid stimuleren met circulaire IT

Modulaire opties in elke fase van de levenscyclus van apparaten helpen emissies te verminderen, waarde te behouden en e-waste te beperken, waaronder:

Carbon Impact Portal – real-time inzichten op apparaatniveau voor ESG-rapportages.

Gecertificeerde refurbished apparaten – lagere vervangingskosten en een kleinere CO₂-voetafdruk.

CO₂ Offset Services – ingebouwde compensatie van levenscyclus-emissies met geverifieerde klimaatmaatregelen.

Asset Recovery Services – veilige uitfasering en restwaardeterugwinning.

Volgens McKinsey kan tot 60% van de uitstoot van eindgebruikersapparaten worden verminderd door strategieën zoals minder apparaten per gebruiker aanschaffen en de levensduur van apparaten verlengen. Deze impact wordt ondersteund door Lenovo TruScale DaaS for Sustainability, dat modulaire mogelijkheden biedt om apparaten langer te gebruiken, hardware te refurbisen en de uitstoot gedurende de hele levensduur te compenseren.

Bewezen voordelen

Kostenimpact:

57% van de DaaS-gebruikers rapporteert lagere kosten per werkplek.

Lenovo-klanten zien een 20% verlaging van de totale eigendomskosten.

IT-onderhoudsbesparingen variëren van 10 tot 40%.

Energie-efficiëntie van apparaten:

100% van de Lenovo zakelijke laptops en desktops, en 98% van de monitoren, zijn ENERGY STAR®-gecertificeerd.

Klantresultaten: praktijkvoorbeelden

Coventry University Group (UK) verving haar verouderde IT-omgeving door Lenovo TruScale DaaS en compenseerde 223 ton CO₂ met de Lenovo CO₂ Offset Services, onderdeel van hun TruScale DaaS-oplossing. De overstap bespaarde 40 uur IT-werk per week en verbeterde de levering en ondersteuning van apparaten binnen het wereldwijde netwerk van de universiteit.

“Lenovo TruScale biedt ons de schaalbaarheid en flexibiliteit die we nodig hebben om onze technologie efficiënt te beheren en onze CO₂-reductiedoelen te halen,” zegt Ian Dunn, Provost van Coventry University Group. “Het verlicht de druk op onze interne teams, zodat we ons meer kunnen richten op het bieden van een uitstekende studentervaring.”