KNVB en ENGIE gaan CO₂-uitstoot in het voetbal te lijf

Honderdduizenden voetballers, trainers, scheidsrechters en supporters gaan in Nederland wekelijks op pad voor een van de 33.000 wedstrijden op het veld of in de zaal. Met de auto, bus of trein. Veel reisverkeer dus, dat zorgt voor vervuilende CO₂-uitstoot. Daar wil de KNVB in samenwerking met ENGIE iets aan doen. ENGIE verbindt zich als mobiliteitspartner van de KNVB om de volgende 4 jaar 20% CO₂-reductie te realiseren in het Nederlands voetbal.

Enorme kansen om CO₂-uitstoot te reduceren

De jaarlijkse te realiseren besparing op de CO₂-uitstoot in het Nederlands voetbal is indrukwekkend: in totaal zorgen vervoer per auto, bus en trein voor 65 kiloton CO₂-uitstoot per jaar. Dat moet omlaag. “De KNVB gaat de uitdaging aan om CO₂-reductie te bewerkstelligen over al deze vormen van transport en is daarom, samen met ENGIE, het slimme mobiliteitsprogramma GO gestart”, zegt Eric Gudde, Directeur Betaald Voetbal van de KNVB. De KNVB ziet het als taak om het voetbal aantrekkelijk, toegankelijk en plezierig te maken en zo te houden voor zo veel mogelijk mensen. “Voetbal dat zijn maatschappelijke rol pakt, door mensen aan te sporen het beste uit zichzelf en anderen te halen. Het bewust omgaan met energie en het terugdringen van de CO₂-uitstoot zijn daarin tevens belangrijke stappen” beaamt Jan Dirk van der Zee, Directeur amateurvoetbal van de KNVB.

De grootste milieuwinst komt uit de verduurzaming van mobiliteit

Duurzame mobiliteit speelt een belangrijke rol in de energietransitie voor technisch dienstverlener en energieleverancier ENGIE. “Om de CO₂-uitstoot in 2050 met 95 procent te reduceren zullen we onze mobiliteit slimmer en verantwoorder moeten aanpakken”, stelt Jacco van der Burg, Manager Smart Mobility en E-Mobility bij ENGIE Infra & Mobility. “ENGIE zet daarom stevig in op duurzame mobiliteit. We willen elektrisch rijden maximaal faciliteren, omdat hier de grootste milieuwinst te behalen valt. Daarom vinden we de samenwerking met de KNVB perfect aansluiten bij onze doelstellingen op gebied van duurzame mobiliteit en pakken we de aanvoerdersrol om 20% CO₂-reductie te realiseren binnen het Nederlands voetbal. Door samen te werken met de grootste sport van Nederland verwachtten wij echte impact te kunnen maken op onze samenleving”!

Slimme mobiliteitsoplossingen

Binnen het GO-mobiliteitsprogramma worden de komende jaren verschillende slimme oplossingen ontwikkeld om mobiliteit zo duurzaam en slim mogelijk in te richten. Zo gaat er gekeken worden naar het optimaliseren van het speelschema, het integreren van nieuwe manieren van transport, het beschikbaar stellen van elektrische deelauto’s voor voetballers, en een slimme carpoolapp die adviseert hoe je samen naar een training of wedstrijd kan rijden. Ook worden de mogelijkheden bekeken om aan het betaald voetbal en aan amateurverenigingen mogelijkheden te bieden om samen te investeren in laadpalen voor elektrische auto’s of spelersbussen.