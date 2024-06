Slechts 6 van de 25 grote, beursgenoteerde bedrijven in Nederland liggen op koers om hun zelf gestelde klimaatdoelen te halen. Hoewel 80 procent er het afgelopen jaar in is geslaagd zijn eigen uitstoot van CO2 te reduceren, hebben de meeste bedrijven de emissies van hun klanten en leveranciers nog onvoldoende in beeld of weten te verminderen.

Dat blijkt uit een analyse van de uitstootcijfers van alle 25 beursgenoteerde bedrijven in de AEX door platform Change Inc., onder meer van ondernemingen als ABN Amro, Shell, ASML, Heineken, Unilever en Philips. Die moeten vanaf dit jaar op basis van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht rapporteren over hun impact op klimaat, mens en milieu. Veel bedrijven verzamelden al jaarlijks cijfers over hun CO2-uitstoot, gecontroleerd door accountants. Door de analyse van Change Inc. ontstaat een goed beeld van de klimaatprestaties van de BV Nederland.

Nagenoeg alle AEX-bedrijven rapporteren al enige jaren consistent over hun scope 1 en 2-emissies. Dat is de uitstoot van eigen bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld uitlaatgassen van vrachtwagens of uitstoot van de fabrieken. Bij 20 van de 25 bedrijven (80 procent) daalde de eigen uitstoot in 2023 ten opzichte van 2022. Bij 64 procent was dat zelfs twee jaar op rij het geval. De scope 1 en 2-uitstoot van de gehele AEX (exclusief Arcelormittal, vanwege ontbrekende data) was in 2023 maar liefst 16 procent lager dan in 2021. Dat betekent een daling van ongeveer 75.000 kiloton naar 63.000 kiloton CO2-equivalenten.

Uitschieter was ASML, dat zijn streefwaarde voor CO2-reductie met 90 procent overschreed. Een verklaring zou kunnen zijn dat de uitstoot in referentiejaar 2019 relatief laag was. Het reductiedoel van ASML is op dat jaar gebaseerd, terwijl de uitstoot in de jaren erna hoger lag.

* De streefwaarde (berekend door Change Inc.) is de ‘uitstootdrempel’ in 2023 voor bedrijven om nog in lijn te zijn met hun toekomstige CO2-reductiedoelen. Hierbij wordt uitgegaan van een lineair afbouwpad.

Alleen de uitstoot in scope 1 en 2 geeft een incompleet beeld van de CO2-voetafdruk van bedrijven. Veruit de meeste uitstoot – geschat wordt zo’n 90 procent of zelfs meer – zit namelijk in scope 3. Dat zijn de ‘indirecte’ emissies van bedrijven, veroorzaakt door klanten of leveranciers in hun keten. Dan komt een ander beeld naar voren. Dertien van de AEX-bedrijven hebben concrete en controleerbare scope 3-doelen gesteld. Met de aanname van een lineair afbouwpad hebben slechts zeven van die dertien bedrijven (54 procent) hun CO2-uitstoot in scope 3 onder de streefwaarde voor 2023 kunnen brengen.

Uit de berekeningen van Change Inc. blijkt dat zes AEX-bedrijven in lijn zijn om al hun doelen te halen, dus voor zowel scope 1, 2 als 3. Dat zijn: BE Semiconductor Industries, DSM Firmenich, Heineken, Philips, Randstad en Universal Music Group.