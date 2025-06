Door de inzet van AI en samenwerkingen met Europese steden maakt Google duurzaam reizen makkelijker én efficiënter. Google Maps-gebruikers hebben in 2024 samen meer dan 2,7 miljoen ton aan broeikasgassen uitstoot vermeden wereldwijd, simpelweg door te kiezen voor routes die minder brandstof verbruiken. Dit staat gelijk aan het verminderen van het wereldwijde (benzine) wagenpark met 630.000 auto’s.

Google Maps is de afgelopen jaren stap voor stap omgevormd tot een platform dat niet alleen van A naar B leidt, maar ook helpt om dat op een slimmere, schonere manier te doen. Zo wordt er sinds vorig jaar door middel van AI voorspeld of het openbaar vervoer of wandelen je in ruwweg dezelfde tijd op je bestemming kunnen brengen als wanneer je de auto neemt. Door deze AI-gestuurde aanbevelingen en actuele gegevens van lokale overheden wordt het steeds makkelijker en efficiënter om te kiezen voor lopen, fietsen of het openbaar vervoer. Deze functionaliteit is inmiddels in meer dan 60 steden actief en wordt uitgebreid naar nog veel meer steden. De adviezen hebben tot op heden al ruim tientallen miljoen autoritten voorkomen.

Duurzaam autorijden bestaat wel degelijk

Voor ritten waarbij de auto wél nodig is, biedt Maps vanaf vandaag standaard de meest brandstof- of energie-efficiënte route. Dit slimme alternatief leidt gebruikers langs wegen met minder stopmomenten, vlakker terrein of minder files – zonder merkbaar tijdverlies. Met wereldwijd 500 miljoen ritten per maand via deze routes verwachten we dat er in alleen 2024 al 2,7 megaton aan broeikasgassen uitstoot is voorkomen. Met een wereldwijde uitrol vandaag zal dit alleen maar toenemen.

Project Green Light

De verduurzaming stopt niet bij de individuele gebruiker. Met initiatieven zoals Project Green Light werkt Google samen met steden om verkeerslichten efficiënter te laten functioneren. Dat zorgt niet alleen voor doorstromend verkeerd (tot 30% minder vaak stoppen), maar reduceert ook de uitstoot bij kruispunten met meer dan 10%. Project Green Light is onlangs uitgebreid tot vijf nieuwe steden, waardoor bestuurders nu in 26 steden, verspreid over 5 continenten, met meer gemak en minder uitstoot op hun bestemming aankomen.

Deze uitbreidingen, samen met andere aankondigingen, zijn terug te vinden op onze blog.