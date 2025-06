De ontwikkeling van een duurzaam, nieuw distributiecentrum op een verouderde bedrijfslocatie in Veghel kan doorgaan dankzij een netcongestie-oplossing van energie-infrastructuurspecialist Joulz. Die heeft met ontwikkelaar GARBE Industrial Real Estate Netherlands een overeenkomst gesloten voor het leveren en beheren van een virtual power grid. Dat bestaat uit bijna 1900 zonnepanelen, een batterijcontainer voor de opslag van zonnestroom, een digitaal energiemanagementsysteem en een noodoplossing. Dankzij de oplossing van Joulz heeft GARBE 340 kilowatt aan vermogen bovenop de 214 kilowatt uit het net en hoeft het geen jaren meer te wachten totdat de regionale elektriciteitsnetbeheerder voldoende contracteerbaar vermogen kan leveren.

GARBE hertonwikkelt de verouderde locatie Huygensweg 10 en Huygensweg 14 in Veghel, waar momenteel Hutten Catering is gevestigd en voorheen ook Sligro en DHL zaten. Die herontwikkeling is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase moet een distributiecentrum van 22.600 vierkante meter verrijzen. Daar moet in de tweede fase nog eens 23.000 vierkante meter bij komen. De locatie wordt daarmee nieuw leven ingeblazen. Vanwege de ligging dichtbij de snelweg A50 is die namelijk erg aantrekkelijk voor bedrijven met logistieke activiteiten. De herontwikkelingsplannen dreigden grote vertraging op te lopen door het netcongestieprobleem. Regionale netbeheerder Enexis kan slechts beperkt vermogen leveren, terwijl de toekomstige gebruiker waarschijnlijk meer dan het dubbele nodig heeft. Dat probleem wordt opgelost met het virtual power grid van Joulz.

Louca Benders van GARBE is blij dat de ontwikkeling hiermee alsnog tijdig doorgang kan vinden. “Met dit project laten we zien dat flexibiliteit en innovatie essentieel zijn om binnen de energietransitie concrete groei mogelijk te maken, vooral bij beperkte netcapaciteit”, aldus Benders. “Zo bouwen we zonder vertraging. Deze off-grid energieoplossing stelt ons bovendien in staat om ook andere locaties met vergelijkbare uitdagingen efficiënt te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een duurzame, toekomstbestendige vastgoedmarkt. Juist in een regio als Veghel, waar sprake is van veel logistieke activiteit en de concurrentie groot is, is dit van directe meerwaarde voor onze huurders en investeerders.”

‘Zorgen voor vermogenszekerheid’

Joulz-CCO Tom van Ginkel: “Met dit project breiden we onze jarenlange samenwerking met GARBE op het gebied van middenspanning en meetdiensten uit naar innovatieve vermogensoplossingen voor netcongestie. Samen maken we ontwikkeling mogelijk en zorgen we voor vermogenszekerheid op een locatie waar dat niet meer vanzelfsprekend is. Daar zijn we trots op.”

Welk bedrijf zich op de locatie gaat vestigen na de herontwikkeling is nog niet duidelijk. Veghel ligt in het oosten van de Noord-Brabant, waar veel bedrijven in de voedingsmiddelensector en veel logistieke dienstverleners zijn gevestigd. De bouw van de eerste fase is gestart en wordt opgeleverd in Q1 2026. Fase 2 begint naar verwachting in Q1 van 2028, na voltooiing van de eerste fase.