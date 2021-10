Ikea, Unilever en Amazon beloven scheepvaart zonder CO₂ voor 2040

Via een nieuw netwerk onder leiding van vrachteigenaren en gefaciliteerd door het Aspen Institute, heeft een groep klimaatleiders van bedrijven een uniek doel aangekondigd om tegen 2040 geleidelijk al hun zeevracht over te schakelen naar schepen die worden aangedreven door koolstofvrije brandstoffen. Amazon, Brooks Running, Frog Bikes, IKEA, Inditex, Michelin, Patagonia, Tchibo en Unilever zijn de eerste ondertekenaars van een ambitieverklaring voor 2040, gefaciliteerd door Cargo Owners for Zero Emission Vessels (coZEV). Deze ambitieverklaring stuurt een belangrijk vraagsignaal naar de maritieme waardeketen en producenten van bunkerbrandstof dat vrachtklanten koolstofvrije scheepvaart willen en dat ze verwachten dat de industrie haar inspanningen om de CO2-uitstoot in de komende jaren snel te verminderen, zal versnellen. Het wijst ook op een toegenomen interesse van bedrijven in consumentengoederen en detailhandelaren om samen te werken, hun capaciteiten voor innovatie in te zetten en schaalvoordelen te stimuleren om een ​​economisch levensvatbare markt voor koolstofvrije scheepvaart te bevorderen.

“Het coZEV-netwerk verandert het gesprek over klimaatoplossingen in de zeescheepvaart – en daarbuiten”, zegt Dan Porterfield, president en CEO van het Aspen Institute. “De zeescheepvaart moet, net als alle sectoren van de wereldeconomie, snel koolstofarm worden als we de klimaatcrisis willen oplossen, en multinationale ondernemingen zullen een sleutelrol spelen bij het katalyseren van een transitie naar schone energie in de scheepvaart. We juichen de ondertekenaars van de coZEV 2040 Ambition Statement toe voor hun leiderschap en we dringen er bij andere vrachteigenaren, waardeketenactoren en overheden op aan om met ons samen te werken.”

“Het coZEV-initiatief vertegenwoordigt een historische stap in de strijd tegen klimaatverandering, met zijn gedurfde ambitie om het leiderschap van bedrijven op het gebied van klimaat te benutten om de decarbonisatie van de wereldwijde zeescheepvaartindustrie te versnellen”, zegt Ingrid Irigoyen, directeur van het Aspen Institute Shipping Decarbonization Initiative, dat faciliteert de coZEV-inspanning. “De zeevaart is lange tijd een belangrijke producent van klimaat- en luchtvervuiling geweest, en pogingen om over te stappen van fossiele brandstoffen zijn op aanzienlijke hindernissen gestuit, waaronder een waargenomen gebrek aan vraag van de vrachtklanten die investeringen en schaalbaarheid van mogelijke oplossingen heeft verstikt. Door vandaag een agressief doel te stellen, verandert een groep leiders het gesprek. En dit is nog maar het begin, we verwachten dat deze beweging onder klimaatleidende bedrijven snel zal groeien. Dit zal ons in staat stellen schaalvoordelen, innovatie en een golf van vertrouwen bij investeerders en waardeketenactoren te stimuleren dat er een zakelijke kans is om het juiste te doen.”

“We zijn verheugd om dit broodnodige initiatief mede te lanceren dat is bedoeld om zeevracht te helpen overschakelen naar schepen die worden aangedreven door koolstofvrije brandstoffen”, zegt Edgar Blanco, directeur van Net-Zero Carbon bij Amazon. “We kijken ernaar uit om samen te werken met het Aspen Institute en andere bedrijven om innovatieve klimaatoplossingen op te schalen om de zeevaart koolstofarm te maken, wat ons zal helpen om te voldoen aan The Climate Pledge, een verbintenis om tegen 2040 netto-nul koolstof te bereiken. De tijd om te handelen is nu en we verwelkomen andere vrachteigenaren die het voortouw willen nemen bij het aanpakken van klimaatverandering om zich bij ons aan te sluiten.”

“We moeten de transformatie naar emissievrije zeescheepvaart versnellen. Door samen te werken met gelijkgestemde partners, bedrijven en organisaties in de hele waardeketen kunnen we sterke bewegingen creëren. Daarom hebben we vandaag de ambitieverklaring ‘Cargo Owners for Zero Emission Vessels’ ondertekend”, zegt Elisabeth Munck af Rosenschöld (Sustainability Manager Supply Chain Operations bij IKEA). “Het is een belangrijke opstap om de toewijding aan het koolstofarm maken van de zeescheepvaart duidelijk te maken. Met deze ambitieverklaring willen we de vastberadenheid demonstreren om de gestelde doelen te bereiken en vertrouwen wekken bij alle belanghebbenden in de zeescheepvaartindustrie in de richting van onze gemeenschappelijke decarbonisatie die voor ons ligt.”

“Unilever heeft zich gecommitteerd aan het bereiken van netto nul-emissies in onze wereldwijde waardeketen tegen 2039. Nu logistiek en distributie goed zijn voor 15% van onze totale broeikasgasvoetafdruk, zijn we vastbesloten om samen te werken met partners en andere bedrijven om de overgang naar schoner transport te versnellen opties”, zegt Michelle Grose, Head of Logistics bij Unilever. “De komende jaren bieden spannende en belangrijke kansen om technologie en innovatie in de scheepvaart te benutten, en er is echt geen tijd te verliezen. Door samen te werken met het Aspen Institute en samen te werken met andere grote gebruikers van zeevracht als onderdeel van het coZEV-netwerk, kijken we ernaar uit om de decarbonisatie van de maritieme industrie te versnellen en toe te werken naar onze gezamenlijke inzet voor emissievrije scheepvaart.”

Tegenwoordig produceert de zeevaart die wordt aangedreven door zware stookolie elk jaar 1 miljard ton klimaatvervuiling – zoveel als een G7-land of alle Amerikaanse kolencentrales samen. Zeevaart is momenteel verantwoordelijk voor 3 procent van alle wereldwijde emissies en zou tegen 2050 kunnen stijgen tot 10 procent als de industrie blijft vertrouwen op koolstofintensieve brandstoffen. Zeescheepvaart produceert ook 10 tot 15 procent van ’s werelds geproduceerde zwaveloxide- en lachgasemissies. Om deze negatieve effecten te verzachten en af ​​te stemmen op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, moet de zeescheepvaartindustrie tegen het midden van de jaren 2020 overschakelen op koolstofvrije brandstoffen, deze tegen 2030 op grote schaal gebruiken en uiterlijk in 2050 volledig koolstofarm zijn.

Hoewel het sturen van vraagsignalen voor koolstofvrije scheepvaart essentieel is om deze transitie op gang te brengen, erkennen bedrijven die met coZEV werken ook dat marktkrachten alleen deze oplossingen niet op schaal zullen brengen. Om deze reden roepen de ondertekenaars van de ambitieverklaring voor 2040 ook beleidsmakers over de hele wereld op om snel en ambitieus actie te ondernemen om de decarbonisatie van de zeescheepvaart te bevorderen – in hun binnenlandse, regionale en internationale leiderschapscapaciteiten. Momenteel werkt de Internationale Maritieme Organisatie, de wereldwijde regelgever van de scheepvaart, aan een concept-broeikasgasstrategie voor de scheepvaart die de sector alleen verplicht zijn absolute uitstoot tegen 2050 met ten minste 50% te verminderen in vergelijking met 2008.

Gezien de lange levensduur van vrachtschepen en de noodzaak om de productie van hernieuwbare energie op te voeren om koolstofvrije toeleveringsketens over de hele wereld te ondersteunen, moet de transitie snel worden versneld. Deze aankondiging is bedoeld om het gevoel van urgentie te vergroten en het vertrouwen te vergroten in de investeringsmogelijkheden die koolstofvrije scheepvaart biedt.

Daartoe is coZEV van plan om samen te werken met een netwerk van actiegerichte en klimaatleidende vrachteigenaars, inclusief maar niet beperkt tot ondertekenaars van deze initiële ambitieverklaring voor 2040. Via coZEV kunnen bedrijven samenkomen om de eerste CO2-vrije maritieme transportcorridors te helpen opzetten; beleidsmakers het vertrouwen geven om maatregelen te nemen die de kosten van de koolstofvrije transitie zullen verlagen; en gebruik de enorme collectieve creativiteit, marktmacht, vooringenomenheid voor actie en investeringscapaciteit van enkele van de meest innovatieve bedrijven en organisaties op aarde.

“Of de scheepvaart koolstofarm zal worden, is geen discussie meer. De vraag is eerder hoe snel we onze gezamenlijke actie op orde kunnen krijgen, en welke actoren in de toeleveringsketen en landen klaar zullen staan ​​om de enorme zakelijke kansen die deze overgang biedt, te benutten”, concludeerde Irigoyen.