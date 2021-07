IKEA plaatst voor het eerst zonnepanelen op gevel gebouw

IKEA heeft zonnepanelen geplaatst op de zijkant van de winkel in Amersfoort. Dit is de eerste IKEA vestiging ter wereld waar de panelen op deze manier zijn bevestigd. IKEA heeft op vrijwel alle daken van de gebouwen in Nederland al zonnepanelen liggen: er zijn inmiddels bijna 40.000 panelen geïnstalleerd op IKEA winkels en het distributiecentrum. Samen wekken die circa een derde van het elektriciteitsverbruik op van IKEA Nederland. Nu de daken bijna vol liggen, koos IKEA ervoor de zonnepanelen ook op de gevel te plaatsen. Het doel is om in 2025 alle gebouwen wereldwijd te laten draaien op 100% hernieuwbare elektriciteit (momenteel 66%). In 2030 wil IKEA dat de hele waardeketen circulair en klimaatpositief is en er enkel nog hernieuwbare energie wordt gebruikt, terwijl tegelijkertijd de groei van het bedrijf wordt gerealiseerd.

Innovatieve toepassing

Naast de 4.300 zonnepanelen op het dak van IKEA Amersfoort, zijn er op de gevel meer dan 400 panelen – totaal 115kWp vermogen – bevestigd. Met deze toevoeging is het aandeel van de elektriciteitsopwekking bij IKEA Amersfoort 67%. Niet eerder plaatste IKEA zonnepanelen op de gevel van gebouwen. Ook buiten IKEA worden zonnepanelen nog nauwelijks op deze manier bevestigd. Als een gevel daarvoor wordt benut, wordt het vaak al geïntegreerd tijdens de bouw – het komt zelden voor bij al bestaande gebouwen. IKEA onderzoekt ook de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen bij de overige winkels in Nederland.

Astrid Janssen, wethouder duurzaamheid gemeente Amersfoort: “IKEA is niet alleen wereldwijd actief op het gebied van duurzaamheid, ook lokaal hebben ze voor ons een voortrekkersrol. Nu volgt er weer een nieuwe stap met het opwekken van duurzame energie. Bij IKEA laten ze zien dat als het dak vol is, je zelfs de gevel ermee kunt volhangen. Ik hoop dat dit voorbeeld bij andere pandeigenaren in Amersfoort leidt tot vergelijkbare initiatieven.”

Verbetering bedrijfsprocessen

Naast het aanbieden van betaalbare en duurzame keuzes aan klanten zoals zonnepanelen, verwachten consumenten ook dat bedrijven en overheden hun verantwoordelijkheid nemen (Global Climate Action Report Ingka Group). IKEA verbetert elke dag de eigen bedrijfsprocessen door minder afval te produceren, minder energie te verbruiken en meer te recyclen. Sinds 2015 zijn er alleen nog maar ledlampen verkrijgbaar bij IKEA, en verving het woonwarenhuis alle TL- en halogeenverlichting in de eigen winkels. Ook wordt energie bespaard door onder andere het plaatsen van waterpompen en installaties waarmee de kwaliteit van de elektriciteit wordt verbeterd. Door deze initiatieven is het energieverbruik per vestiging gemiddeld 40% gedaald. Daarnaast bezit IKEA wereldwijd meer windturbines dan winkels. In 2020 behaalde Ingka Group – de grootste franchisenemer van het merk IKEA – ruimschoots het doel om wereldwijd meer hernieuwbare energie op te wekken dan het bedrijf verbruikt (132%). Sinds april 2021 worden IKEA pakketten elektrisch bezorgd in Amsterdam. Amsterdam is de tweede stad wereldwijd waar IKEA uitstootvrij bezorgt. Uiteindelijk streeft het bedrijf ernaar dat alle bestellingen uitstootvrij geleverd worden.

Ga voor meer informatie over IKEA en duurzaamheid naar het in eind januari 2021 gelanceerde ‘Ingka Group Annual Summary & Sustainability Report FY20‘.