De Hoofddorpse startup Resui heeft een subsidie toegewezen gekregen voor een project van € 110.000 van de Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO) voor het opschalen van haar webshop voor tweedehands pakken. Meer geld is nodig om de Europese ambities waar te maken.

Achtergrond

Resui, opgericht in 2021, heeft als missie om verspilling in de mannenmode te verminderen door zoveel mogelijk gedragen pakken perfect te matchen met een nieuwe eigenaar. Het bedrijf, oorspronkelijk gevestigd in Haarlem en nu actief in Hoofddorp, heeft een uitgebreide collectie tweedehands pakken verzameld en verkocht via hun webshop.

Subsidie

De Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO) heeft een subsidie mbt circulair ondernemen toegekend aan Resui om hen te ondersteunen een opschalingsproject te voltooien.Het gaat om een project van in totaal € 110.000 waarmee Resui gaat investeren in ontwikkeling van processen en technologie om tweedehands pakken te verwerken en gereed te maken voor verkoop op grotere schaal. Het gaat om de Subsidie Circulair implementeren en opschalen (CIO).

“Wij zijn erg blij met deze subsidie. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons volledig te richten op de uitvoering van het project,” zegt founder Jilles Neijndorff. “Uiteraard zijn wij ook trots dat het RVO de waarde van ons project inziet en gelooft in onze bijdrage aan de circulaire economie,” voegt founder Piter Mandemaker toe.

Technologie en Innovatie

Resui heeft een uniek systeem ontwikkeld met machine learning algoritmes om klanten perfect te matchen met een passend pak, ondanks de grote variatie in maatvoeringen. “Onze technologie maakt het mogelijk om iedereen te matchen met een goed passend pak, wat we noemen een ‘instant maatpak’,” aldus Piter Mandemaker. Traditionele fotoshoots zijn te duur en daarom wordt van elk pak een virtuele fotoshoot gedaan. Hiervoor wordt op elk pak een machine learning model gefinetuned en vervolgens afbeeldingen gegenereerd. Resui heeft hiervoor zelf algoritmes ontwikkeld die niet alleen een goede afbeelding geven maar ook zo weinig mogelijk rekenkracht vergen.

Toekomstplannen

Resui heeft de afgelopen jaren een solide basis gelegd met omzet, een werkend systeem en een uitgebreide collectie pakken. Bij het opschalen van Resui is het belangrijk om zowel de instroom, verwerking, als ook de uitstroom parallel op te schalen. Als er enorm veel pakken binnenkomen en klaar zijn voor verkoop, moeten ze er ook zo snel mogelijk weer uit. En aan de andere kant, als Resui veel pakken verkoopt, moeten er ook veel pakken inkomen en verwerkt worden. Het zou zonde zijn om te investeren in marketing om na 3 dagen te moeten zeggen dat je uitverkocht bent. Het is in deze business niet mogelijk om ‘even ergens’ 1000 circulaire pakken in te kopen volgens Jilles Nijendorff.

Om verder te kunnen groeien en hun missie op Europees niveau uit te voeren wil Resui investeren in hun marketing. Alle bijdragen daarbij zijn welkom. Mensen kunnen zelfs een tientje doneren of een waardebon aanschaffen als ze onze circulaire missie willen steunen. Maar om echt een stap te kunnen zetten wil Resui graag met een of meerdere investeerders in zee.