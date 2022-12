Brouwerij de Boom presenteert vandaag het groenste biertje van Nederland. Drie Utrechtse vrienden startten de brouwerij. Alle opbrengst uit de verkoop van het bier gaat naar het planten van bomen en natuurherstel. Bier zonder winstoogmerk dus. Brouwerij de Boom verwacht in de komende vijf jaar meer dan 200.000 bomen te planten in Nederland en een eigen klimaatbos te stichten. En dat door lekker een biertje te drinken!

De drie vrienden Tobias, Michiel en Tom maken met hun brouwerij op een natuurlijke manier impact in de strijd tegen klimaatverandering. Bossen zijn van groot belang voor de wereldwijde en Nederlandse klimaatdoelen, voor biodiversiteit en voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Een boom slaat CO2 op, zo’n 22 kilogram per jaar.

Met het planten van Nederlands bos maakt de brouwerij haar impact concreet en tastbaar: “we werken met lokale en kleinschalige initiatieven. Aankomend voorjaar planten we ons eerste bosje van minimaal 500 bomen. Hiervoor zoeken we een stukje grond ter grootte van minimaal een half voetbalveld ”. aldus Tobias Nilting.

Sociale onderneming

Stichting Brouwerij de Boom is een sociale onderneming. Daarbij staat de maatschappelijke missie voorop. Transparantie over de opbrengsten, kosten en het maatschappelijk resultaat is daarbij belangrijk. Het productieproces zelf is nu nog niet volledig duurzaam. Dat willen de ondernemers wel gaan organiseren.

Het begon met een Saison

Vanaf vandaag is het groene bier op de website van de brouwerij te koop. Het biertje is fris, dorstlessend en heeft een vol karakter. “Een lekker en speciaal biertje waarmee de brouwers het gesprek willen starten over de waarde van natuur en klimaat voor de wereld” aldus Michiel Ottevanger.