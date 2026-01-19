Beton is wereldwijd verantwoordelijk voor 8% van de totale CO₂-uitstoot. Tegelijk staat Nederland voor een enorme vervangings- en renovatieopgave van bruggen en viaducten. Heijmans vindt dat stilzitten geen optie is. Daarom presenteert het bedrijf in de Heijmans Voortuin de eerste modulaire brug met CO₂-neutraal beton ter wereld: een tastbaar bewijs dat verduurzaming en modulair bouwen van de infrastructuur nú kan beginnen.

De brug is gerealiseerd als een schaalbaar demonstratiemodel en vormt een belangrijke doorbraak richting toepassing in komende projecten. Heijmans verwacht dat deze innovatie binnen enkele jaren kan worden ingezet binnen de grote vervangingsopgave waar infrabeheerders voor staan. Opdrachtgevers reageren enthousiast en verkennen de komende periode samen met Heijmans de verdere implementatie.

Primeur met ambitie

“Met deze brug laten we zien hoe maakbaarheid en duurzaamheid samenkomen,” zegt Heleen Herbert, directeur strategie bij Heijmans. “We passen CO₂-neutraal beton toe én kiezen bewust voor een prefab, modulaire en demontabele opbouw. Dat maakt het ontwerp flexibel, beheersbaar en toekomstbestendig, zonder concessies aan veiligheid of levensduur.”Heijmans ziet de modulaire brug als een bouwsteen voor standaardisatie en industrialisatie, essentieel om de komende decennia honderden bruggen verantwoord te kunnen vervangen.

Urgentie vraagt om doen

Jacqueline Cramer, Voorzitter van het Betonakkoord vervolgt: “de brug met CO₂-neutraal beton van Heijmans demonstreert dat de milieu impact van beton drastisch verlaagd kan worden. Het Betonakkoord heeft de afgelopen jaren alle voorbereidingen getroffen om opschaling van dergelijk duurzaam beton realiteit te maken.”

Uitnodiging aan de sector

De Heijmans Voortuin is een open innovatieplek waar co-creatie centraal staat. Het levende bewijs dat complexe uitdagingen sneller en beter worden opgelost wanneer ze samen worden aangepakt.

Gerben Doosje, Programmamanager Transitiepad Duurzame Kunstwerken van Rijkswaterstaat: “We staan voor een grote vernieuwingsopgave én stevige klimaatdoelen. Dat kunnen we alleen samen met de markt. Initiatieven zoals deze van Heijmans maken verduurzaming tastbaar en laten zien wat vandaag al kan. Zo bouwen we samen aan een circulaire en klimaatneutrale infrastructuur.”

De Heijmans Voortuin

De Heijmans Voortuin is de plek bij het hoofdkantoor waar Heijmans nieuwe oplossingen eerst bij zichzelf test. Niet op papier, maar in de praktijk. Hier presenteren we innovaties die laten zien dat het samen kan: bouwen én verduurzamen, infrastructuur én natuur, snelheid én kwaliteit. Door te kiezen voor een modulaire, prefab en demontabele opbouw laat Heijmans zien hoe CO₂-reductie én versnelling van de vervangingsopgave hand in hand kunnen gaan.

De Voortuin is nadrukkelijk breder dan één innovatie. Naast de brug met het CO₂-neutrale beton presenteren we hier ook:

Woningbouw van de toekomst, met de Heijmans ONE, een kant-en-klaar verplaatsbaar houten huis van 39 m² met een efficiënte indeling, luxe uitstraling en minimaal onderhoud. Het huis is opgebouwd in de Voortuin als voorbeeld van modulair, circulair en flexibel wonen;

Het Heijmans Natuurpad waar ruimte wordt gegeven aan inheemse planten en dieren. Tijdens de wandeling over dit natuurpad maken we zichtbaar welke keuzes bijdragen aan meer biodiversiteit in onze projecten.

Met de Voortuin helpt Heijmans de sector om sneller praktijkervaring op te doen met biodiversiteit, duurzame materialen en industriële bouwmethoden. “Zien is geloven,” zegt Nick Vervoort, innovatiemanager Heijmans en initiatiefnemer van de Voortuin. “Innovatie wordt pas omarmd als het tastbaar is. Daarom doen we niet alleen onderzoek, maar bouwen we ook een echte brug waar mensen letterlijk overheen kunnen lopen. Wat in de Voortuin werkt, schalen we op naar projecten door het hele land.”