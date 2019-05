HAVI versnelt duurzaamheidsbelofte door tot 2030 de CO2-uitstoot met 40% te reduceren

HAVI, een globale aanbieder van toeleveringsketenbeheer en logistiek aan belangrijke multinationale merken, heeft een belangrijke stap gezet in het bestrijden van globale klimaatverandering door toe te treden tot het Science Based Targets initiative (SBTi). Deze aankondiging komt op een tijdstip waarop het duidelijker is dan ooit dat een sterke toewijding aan een cultuur van duurzaamheid essentieel is voor het beperken van opwarming van de aarde.

HAVI is één van de eerste tien bedrijven wereldwijd met goedgekeurde SBTi’s in de sectoren luchtvracht, transport en logistiek. Het bedrijf sluit zich aan bij een relatief kleine groep andere vooruitziende bedrijven die concrete actie tegen klimaatverandering ondernemen om de collectieve overgang van de zakelijke sector naar de low-carbon economie te versnellen.

HAVI heeft zijn toewijding tot de reductie van koolstofuitstoot van zijn operaties met 40% per ton geleverde goederen tussen 2015 en 2030 formeel ingestuurd en er goedkeuring voor ontvangen. Het uiteindelijke doel: helpen om de stijging van globale temperaturen te beperken tot onder 2°C, volgens het Akkoord van Parijs.

HAVI’s volgende stap gaat verder dan deze mijlpaal door het uitvoeren van het klimaatveranderingsprogramma van de CDP, een van SBTi’s partners, gericht op het transparanter maken van zijn impact op het milieu.

Het voortbouwen op een robuuste fundering

Het onderschrijven van de SBTi tilt HAVI’s langdurige toewijding aan de principes van duurzame bedrijfsvoering naar een hoger plan. Het bedrijf wordt reeds erkend als leider op het gebied van duurzaamheid en heeft een bewezen reputatie in de strijd tegen klimaatverandering. In samenwerking met zijn partners heeft het in de afgelopen tien jaar een significant aantal gerichte duurzaamheidsinitiatieven uitgevoerd met meetbare resultaten. Een zo’n initiatief was de succesvolle lancering van een interne Efficient & Sustainable Logistics (ESL) programma, dat een merkbare bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van HAVI’s CO 2 -uitstoot, het verbeteren van energie-efficiëntie en het uitbreiden van het gebruik van hernieuwbare energie.

Bijdragen aan het succes van klanten

Voortbouwend op deze stevige fundering gaat HAVI nu zijn koolstofreductie verdubbelen. Naast andere stappen betekent dit het werken met nieuwe en bestaande partners en hun klanten om het op wetenschap gebaseerde doel te bereiken en, in sommige gevallen, deze klanten te helpen om hun eigen duurzaamheidsdoelen te behalen.

HAVI’s SBTi programma zal bijvoorbeeld direct bijdragen aan McDonald’s toewijding om zijn Scale for Good en zijn eigen SBTi-doel te gebruiken om uitstootintensiteit (per ton voedsel en verpakking) over de gehele toeleveringsketen voor 2030 met 31% te verminderen. HAVI werkt ook samen met McDonald’s aan verschillende innovatieve verpakkingen, sourcing en recycling die bijdragen aan het behalen van McDonald’s doel om 100% van zijn verpakkingen van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen te maken, en om verpakkingen in 100% van McDonald’s restaurants voor 2025 te recyclen.

Uitbreiding van strategische samenwerking

In 2017 is HAVI een strategische samenwerking aangegaan met de Zweedse fabrikant van commerciële voertuigen, Scania. Met deze samenwerking hoopt HAVI voor 2021 70% van zijn Europese wagenpark van diesel naar alternatieve brandstoffen te converteren. Aan het eind van 2018 heeft HAVI 30% van dit doel bereikt. HAVI zal zijn samenwerking met Scania uitbreiden terwijl het poogt om koolstofuitstoot en deeltjesuitstoot in stadscentra te verminderen, waar veel van HAVI’s leveringen zijn geconcentreerd en waar regelgevende instanties versneld dieselvoertuigen weren.

Gedeelde voordelen

Neil Humphrey, directeur van HAVI Logistics, zei ten aanzien van de toekomst: “Een op wetenschap gebaseerd doel stellen geeft HAVI’s langdurige toewijding aan duurzame bedrijfspraktijken nog meer gewicht en geloofwaardigheid. We zien ernaar uit om met al onze klanten, partners, branchegenoten en medewerkers samen te werken om onze collectieve inspanningen op elkaar af te stemmen om de wereld – vooral onze steden en werkomgeving – schoner, gezonder en duurzamer te maken.”

Keith Kenny, vicevoorzitter Global Sustainability, McDonald’s Corporation, voegt daaraan toe: “We feliciteren HAVI met het feit dat ze een van de eerste aanbieders in ons systeem zijn geworden die zich een op wetenschap gebaseerd doel voor het verminderen van broeikasgassen hebben gesteld. Als jarenlange en heel belangrijke partner van McDonald’s, zal HAVI’s toewijding helpen om ons eigen op wetenschap gebaseerde doel te behalen en bovendien een ver reikende positieve invloed uit te oefenen. Samen met onze franchisehouders en andere leveranciers willen we onze schaal en ons bereik gebruiken om het verschil te maken in ’s werelds meest urgent milieuprobleem.”

Henrik Henriksson, CEO en voorzitter van Scania Group, zegt: “HAVI’s lidmaatschap van de SBTi zal veel voordelen geven terwijl het zijn reputatie versterkt als partner van Scania die werkt als pionier in duurzamere transportoplossingen. Wat we het meest waarderen aan onze samenwerking met HAVI is zijn indrukwekkende toewijding aan collectieve en onmiddellijke actie. In plaats van louter praten, implementeren ze echte oplossingen die zijn ontworpen voor het welzijn van de planeet en de mensen nu en in de toekomst.”