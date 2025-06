Het Nederlandse bedrijfsleven bevindt zich in een onzekere fase. Geopolitieke onzekerheden en onduidelijkheid over de impact van hogere Amerikaanse invoerheffingen op de internationale handel, leggen de kwetsbaarheid van Nederland als open economie bloot. Dat kan gevolgen hebben voor de keuzes die bedrijven maken. Zo stellen zij investeringsbeslissingen uit en zoeken ze naar oplossingen op korte termijn om de effecten van invoerheffingen te beperken.

In haar nieuwste Sectorprognoses 2025-2026 analyseert ABN AMRO de handel met de Verenigde Staten op sectorniveau om inzicht te krijgen in de risico’s. Vanwege hun sterke verwevenheid met de wereldhandel zijn de Industrie, Transport & Logistiek en Technologie, Media & Telecom (TMT) het meest kwetsbaar voor escalatie van de handelsoorlog. Sectoren die vooral diensten leveren blijven nog buiten schot, zoals TMT en de zakelijke dienstverlening. Het opleggen van heffingen op Amerikaanse diensten – zoals software en clouddiensten van grote techbedrijven – maakt namelijk nog geen deel uit van tegenmaatregelen van de Europese Unie. Zij kunnen echter extra hard geraakt worden als ook diensten worden betrokken in het handelsconflict. Tegelijkertijd kunnen dezelfde sectoren óók nieuwe groeikansen benutten, vooral in Europa, benadrukt de bank.

Investeringen in Europese defensie jagen groei aan

De VS zijn een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De importtarieven kunnen leiden tot vraaguitval en lagere investeringen. De groeiverwachting voor de industriële sector is daarom verlaagd, ook vanwege mogelijke verstoringen in toeleveringsketens. ABN AMRO verwacht in 2025 een bescheiden groei (+1 procent), doordat de vraag naar bijvoorbeeld machines, ijzer, staal en chemische producten onder druk komt te staan. In 2026 zal de groei weer aantrekken (+3 procent), mede dankzij investeringen in de Europese defensie en groeiende vraag naar chipmachines. De VS zijn ook een belangrijke exportbestemming voor de TMT-sector; ruim 22 procent van de telecom-export gaat er bijvoorbeeld naartoe1. Amerikaanse techbedrijven kijken voor rekenkracht en netwerkcapaciteit steeds vaker naar Nederland als strategische locatie voor servers en datacenters. Ondanks onzekerheden over de wereldhandel laat de TMT-sector in 2025 (+4,5 procent) en 2026 (+4 procent) een gezonde groei zien. Digitalisering, cloud-migraties en AI-innovaties zijn aanjagers van deze verwachte groei. Voor de transportsector heeft ABN AMRO haar groeiprognoses verlaagd. Dit jaar staat een bescheiden groei (+1 procent) in het vooruitzicht, maar in 2026 ligt een sterkere groei (+2 procent) in het verschiet. De behoefte aan grondstoffen en materialen zal groeien door investeringen in de Duitse infrastructuur en Europese defensie. Hiervan kunnen vooral de scheepvaart, binnenvaart en het internationale wegvervoer profiteren.

Maatregelen nodig om schade te beperken

Ondanks de toegenomen onzekerheid zijn de vooruitzichten voor het Nederlandse bedrijfsleven vanaf volgend jaar overwegend positief. “We verwachten dat de Duitse investeringsagenda en investeringen in de Europese defensie groeimogelijkheden opleveren”, vertelt Melanie Murk, sectoreconoom Agrarisch en Food van ABN AMRO. “Bedrijven in sectoren die geraakt worden moeten maatregelen nemen om de schade van de handelsoorlog te beperken. Voorbeelden zijn het verleggen van toeleveringsketens, het verplaatsen van de productie en het zoeken naar nieuwe afzetmarkten en leveranciers. Deze opties zijn overigens niet eenvoudig te realiseren en vragen de noige voorbereiding. Op korte termijn is handel vaak afhankelijk van een goed netwerk en bestaande relaties.”

1 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek