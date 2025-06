Lokaal, gezond en eerlijk eten voor de hele regio. Dertig partijen in Groningen in de voedselketen gaan samenwerken om de productie en consumptie van voedsel dichter bij elkaar te brengen. Met het ondertekenen van het convenant Gezond Eten uit de Omgeving onderstrepen boerenorganisaties en andere voedselproducenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, supermarkten, banken, overheden en belangenorganisaties de doelen uit dit convenant.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Groningen, samen met de provincie Groningen en programma Fascinating, gewerkt aan het versterken van de korte voedselketen.

Kirsten de Wrede, wethouder Landbouw & Platteland en Eiwittransitie: “Door korte voedselketens maken we gezonde en verse voeding uit de regio voor iedereen beschikbaar. Ook in kwetsbare wijken. Meer goed voedsel is goed voor het welzijn van onze inwoners. Daarnaast geeft het kansen voor onze regio. Korte ketens bieden boeren namelijk een beter verdienmodel waardoor zij kunnen investeren in de kwaliteit van hun land, innoveren en nieuwe productiemethodes ontwikkelen,” vertelt wethouder de Wrede voorafgaand aan de ondertekening van het convenant.

Grote afnemers

Het convenant stimuleert de inkoop van regionale producten en versterkt daarmee de lokale voedselketen. Door de betrokkenheid van grote afnemers zoals het UMCG, Martini Ziekenhuis, de RUG en Espria – naast deelnemende gemeenten en de provincie Groningen – wordt verwacht dat de vraag naar streekproducten flink toeneemt. Dit biedt boeren meer zekerheid, een beter verdienmodel en het versterkt de regionale economie op duurzame wijze.

Versterking van de regio

De Wrede: “Iedere euro besteed in een korte voedselketen versterkt regionale voedselproducenten, het mkb en de lokale werkgelegenheid. Een korte voedselketen is een belangrijke manier om lokale voedselzekerheid te creëren en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar te maken. Bovendien is het in lijn met de duurzaamheids- en gezondheidsambities van de regio.”

Stabiele basis voor boeren

In eerste instantie richt het convenant zich op grote organisaties zoals zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden. Hun structurele afname van regionale producten biedt een stabiele basis voor boeren en andere leveranciers. Het doel is om een robuuste voedselketen te bouwen, waarin samenwerking centraal staat en het verdienvermogen eerlijk verdeeld is over alle schakels.