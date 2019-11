GROHE produceert vanaf 2020 CO₂-neutraal

Het afgelopen jaar heeft GROHE nieuwe standaarden geïntroduceerd in de gehele industrie en een integrale benadering van duurzaamheid toegepast, met betrekking tot medewerkers, klanten, procedures, producten en de maatschappelijke bijdrage van het bedrijf. Het doel van GROHE om in 2020 als eerste toonaangevende producent van sanitair een koolstofneutrale productie te hebben bereikt, komt hiermee steeds dichterbij. In het kader van ‘GROHE goes ZERO’ stapten afgelopen juli alle vijf de productievestigingen, verspreid over de hele wereld, en de logistieke centra in Duitsland over op groene stroom. Ook heeft het een nieuw testlaboratorium gebouwd in Hemer waar verschillende geavanceerde technologieën geïmplementeerd zijn die bijdragen aan het duurzaamheidsprogramma. Vanaf april 2020 zal GROHE de resterende, onvermijdelijke CO₂-uitstoot compenseren met waterprojecten in India en Malawi.

“Fabrikanten zoals GROHE zijn meer dan ooit verantwoordelijk om te streven naar duurzaamheid”, zegt Thomas Fuhr, CEO Grohe AG. “Al jaren investeren we in onderzoek en ontwikkeling om slimme, duurzame oplossingen te creëren. Ook richten we ons op een efficiëntere supply chain waarbij hulpbronnen bespaard blijven. Met GROHE goes ZERO geven we nu een voorbeeld voor de gehele branche. We pakken de CO₂-uitdaging actief aan door emissies te vermijden en, als dat niet mogelijk is, deze te compenseren.”

Het duurzaamheidsinitiatief sluit feilloos aan bij de talrijke maatregelen die reeds in de GROHE-fabrieken plaatsvinden. Deze maatregelen verkleinen de CO₂-voetafdruk op de lange termijn en stimuleren het behoud van natuurlijke hulpbronnen: niet alleen heeft GROHE geïnvesteerd in blokverwarming en energiecentrales, het merk ontving ook een zilveren certificaat van de German Sustainable Building Council voor de uitbreiding van de fabriek in Klaeng, Thailand. Daarnaast heeft GROHE een ultramodern testlaboratorium in Hemer in Duitsland gebouwd. De fabrikant maakt gebruik van geavanceerde technologieën die bijdragen aan duurzaamheid, zoals het materiaalbesparende 3D-metaaldrukproces dat dit jaar is gelanceerd. Dankzij dit innovatieve proces kan het gewicht van de kranen met 55% teruggedrongen worden. Hierdoor is GROHE in staat om de energie-efficiëntie met 24% te verhogen en de broeikasgassen met 40% te verminderen sinds de introductie van het duurzaamheidsprogramma in 2014. Dit betekent dat GROHE de voor 2021 gemaakte doelstelling van 20% al ruimschoots heeft overtroffen.

GROHE ondersteunt twee waterprojecten in India en Malawi

Het ondersteunen van twee compensatieprojecten is een andere stap voor GROHE om de, tot nu toe, onvermijdelijke CO­₂-uitstoot te compenseren. Eén project vindt plaats in het noorden van India, waar elektriciteit afkomstig van kolengestookte centrales wordt vervangen door elektriciteit opgewekt met een waterkrachtcentrale. Daarnaast wordt er in het Afrikaanse Malawi, dat niet aan de kust ligt, een project uitgevoerd dat boorgaten moet herstellen en onderhouden voor de productie van schoon drinkwater. Het WWF zal erop toezien dat deze projecten voldoen aan strenge voorwaarden en volgens de Gold Standard worden uitgevoerd. Naast het verminderen van CO₂ dragen de maatregelen ook bij aan een duurzame, ecologische en sociale ontwikkeling van de projecten.

“Met GROHE goes ZERO breiden we onze leidende positie als één van de meest duurzame merken in de sanitair industrie verder uit”, zegt Thomas Fuhr. “Toch hebben we nog niet al onze duurzaamheidsdoelstellingen bereikt. We kunnen en moeten nog meer stappen zetten.”

Voor haar inzet heeft GROHE meerdere onderscheidingen ontvangen. Op dit moment is het merk één van de drie grote bedrijven die zijn genomineerd voor de German Sustainability Award. GROHE’s CEO Thomas Fuhr werd onlangs door het bedrijfsnetwerk B.A.U.M., de Duitse Vereniging voor Milieumanagement, bekroond voor zijn inzet voor duurzaamheid.