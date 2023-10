Twee vooraanstaande van origine Noord-Hollandse bedrijven, het Alkmaarse GP Groot en Action te Zwaagdijk, hebben een samenwerking met hun partners opgezet om een groot deel van de plastics van Action een tweede leven te geven. Deze samenwerking omvat een volledige keten waarin geretourneerde, niet gebruikte of beschadigde plastic producten van Action worden ingezameld, gescheiden en verwerkt tot granulaat. Dit granulaat is het basismateriaal voor nieuwe plastics. En dit wordt vervolgens gebruikt als grondstof voor de productie van circulaire mandjes, die weer in de schappen van Action terug te vinden zijn voor de consument. Deze stap in recycling draagt bij aan de vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen.

GP Groot, een toonaangevend inzamelings- en recyclingbedrijf met 1400 medewerkers en meerdere locaties in Noordwest-Nederland, anticipeert op haar cruciale rol in deze keten. De voortdurend veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot plastics vereist nieuwe initiatieven en samenwerkingen.

Ewald Bakker, commercieel directeur van GP Groot inzameling, verklaart: “Het is onze verwachting dat in de nabije toekomst de verantwoordelijkheid van producenten wordt uitgebreid naar het terughalen en recyclen van gebruikte materialen uit de markt. Bovendien zullen organisaties duurzaamheid als een kernthema moeten opnemen in hun jaarverslag. Het voorkomen van verspilling van grondstoffen draagt bij aan een duurzamere bedrijfsvoering, iets waarvan we merken dat ondernemers daar nog niet altijd een volledig besef van hebben.”

Het scheiden en recyclen van afval draagt bij aan de vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen en bevordert de overgang naar een circulaire economie. Deze gezamenlijke inspanning van GP Groot en Action is een stap voorwaarts in de richting van een duurzamere toekomst en benadrukt het belang van innovatieve samenwerkingen binnen de industrie.