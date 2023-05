We rijden steeds vaker elektrisch en dus stijgt ook de vraag naar meer publieke laadpalen. Maar waar moeten die exact komen? Het Gentse RetailSonar, expert in analyses voor winkellocaties, verovert met haar ChargePlanner software nu ook de snelgroeiende EV-markt. “Veel operatoren investeren nog te weinig in data en AI.”

Wat hebben een nieuwe McDonald’s vestiging, de onstopbare groei van Action, minder bankkantoren of de verhuis van jouw lokale supermarkt gemeen? Al die beslissingen worden genomen en onderbouwd dankzij de slimme software van RetailSonar.

“Al 12 jaar voorspellen we dankzij artificiële intelligentie de omzet van elke winkellocatie. Ondertussen zijn we als Europees marktleider zelfs actief in meer dan 15 landen”, vertelt CEO en oprichter Dieter Debels trots.

De afgelopen twee jaar ontwikkelden de experts van RetailSonar ChargePlanner, een voorspellend model dat voor elke locatie naar keuze het potentieel van een publieke laadpaal bepaalt. Een volledig nieuwe markt, al ziet Debels toch vooral veel parallellen. “Wie zijn wagen oplaadt, moet doorgaans heel wat tijd overbruggen. De meest winstgevende locaties zijn dus vaak die waar veel winkels zijn. Winkelparkings zijn bijvoorbeeld zeer gegeerde locaties voor EV operatoren.”

Locatie, locatie, locatie. Het woord is al meermaals gevallen. “De juiste locatie is essentieel voor het succes van een laadpaal. Zeker wie investeert in duurdere ultrasnelle laders wil een maximale garantie op een zo hoog mogelijke ROI. Foute locatiekeuzes wil je koste wat het kost vermijden.”

Debels merkt dat AI en data daarom steeds meer aan belang wint. “Logisch, want te veel laadpalen staan vandaag nog op de verkeerde plaats. In onze modellen houden we naast info over concurrentie, doelgroep, passage, perfecte buren en technische vereisten dankzij smartphone data ook rekening met de exacte verblijftijd en motieven van elke klant. Een echte gamechanger.”

Met ChargePlanner schrijft Debels een nieuw succesverhaal. “Onze EV-software is op 12 maanden tijd al goed voor meer dan 20% van onze jaarlijkse omzet. Er zit duidelijk muziek in en dus kiezen we nu voor een aparte naam en eigen branding. Op dit moment ondersteunen we stakeholders in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Andere landen volgen snel.”

Ook de markt zelf verandert heel snel. “Er komen in heel Europa massaal veel nieuwe bestuurders bij en ook het aantal aanbieders groeit aan een recordtempo.”

Naast Europese laadpaal aanbieders, kijkt Debels ook naar andere potentiële klanten. “Voor retailers, onze huidige gebruikers, berekenen we welke parkeerterreinen het meest winstgevend zijn. Overheden zoeken dan weer naar een ideale spreiding van laadinfrastructuur, zodat de afstand voor elke inwoner minimaal is. En netwerkbeheerders willen tot slot weten waar extra laders nodig zijn om er de capaciteit van hun netwerk op af te stemmen.”