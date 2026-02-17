ForFarmers en ADM werken intensiever samen om de CO₂‑uitstoot in de diervoederketen aantoonbaar te verlagen. Dat levert niet alleen milieuvoordeel op, maar ook tastbare pluspunten voor veehouders.

Samen naar lagere CO₂ in de keten

Diervoeding bepaalt een groot deel van de CO₂‑voetafdruk op het boerenerf. Door te kiezen voor grondstoffen met een lagere CO2-voetafdruk, kunnen we de uitstoot terugdringen. Daarom vernieuwen we de samenwerking met ADM. Zij leveren ons palmpitschilfers met een lagere CO₂‑voetafdruk, passend bij onze gezamenlijke ambitie om de impact op het erf én in de keten blijvend te verminderen.

Aantoonbaar 25% lagere uitstoot

De kern van de samenwerking met ADM draait om de inkoop van palmpitschilfers met een aantoonbaar 25% lagere CO₂‑uitstoot. Die reductie is door ADM volledig onderbouwd met controleerbare data. Dat helpt ons om voersamenstellingen verder te optimaliseren.

Impact voor veehouders

Palmpitschilfers zijn een bijproduct van palmolieproductie en leveren energie en vezels in voer. Door de lagere voetafdruk van dit product daalt ook de totale uitstoot van mengvoer. Veehouders profiteren direct: minder CO₂ per kilo melk of vlees en daardoor meer kansen op premies of een sterkere marktpositie in ketens waar duurzaamheid steeds belangrijker is.

Transparantie voorop

ADM betrekt de palmpitschilfers vooral van duurzaam beheerde plantages. Hierbij richt hun verantwoord inkoopprogramma voor palmpitschilfers zich op betrokkenheid van leveranciers en continue verbetering. De herkomst en CO₂‑reductie zijn verifieerbaar via uitgebreide traceerbaarheidsdata en kaarttechnieken. Zo garandeert ADM ontbossingsvrije volumes.

De cijfers worden gecontroleerd met data van het Global Feed LCA Institute (GFLi), een onafhankelijke internationale organisatie die een gestandaardiseerde database bijhoudt over de milieueffecten van grondstoffen voor diervoeding. Elke ton die we afnemen draagt dus aantoonbaar bij aan verlaging van de voetafdruk in de keten.

Versterkte samenwerking

De vraag naar meetbare duurzaamheid groeit. Daarom breidden ForFarmers en ADM hun strategische partnerschap afgelopen jaar uit. De gegarandeerde CO₂‑reductie is verhoogd van 20% naar 25%, met nog betere verificatie van alle data. Zoals Emmanuel Lemoine, Vice President Global Trade bij ADM, zegt: “Deze samenwerking laat zien hoe geverifieerde data, transparantie en schaal duurzaamheid kunnen vertalen naar echte impact. Door nauw samen te werken in de keten realiseren we meetbare CO₂‑reducties en ondersteunen we klanten en boeren bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelen.”

Bart Swankhuizen, Procurement & Formulation Director NL bij ForFarmers vult aan: “Deze samenwerking helpt ons om onze grondstoffenportefeuille verder te verduurzamen en CO₂‑reductie in onze keten te verankeren. Daarmee kunnen we veehouders voorzien van voeders die aantoonbaar bijdragen aan hun klimaatdoelen.”

Voor ons betekent dit dat we op grotere schaal voer met een lagere voetafdruk kunnen leveren, zonder concessies aan prestaties. Voor ADM onderstreept het de waarde van verantwoord inkopen en transparantie. Samen laten we zien dat ketensamenwerking loont.