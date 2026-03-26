Webinar ‘Van CO₂-footprint naar een reductiestrategie met science-based targets’

Het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen is cruciaal om zinvolle actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Het biedt een duidelijke, geloofwaardige en meetbare weg voor bedrijven om hun broeikasgasemissies te verminderen in lijn met de klimaatwetenschap. Krijg je van uit jouw supply chain vragen over jouw CO₂-footprint, reductiedoelen en of je bent aangesloten bij het SBTi? Schrijf je dan in voor dit webinar van Groenbalans.

AGENDA

De basis van science-based targets en wat SBTi precies vereist

Het verschil tussen korte- en langetermijndoelen

Welke aanpakken er zijn om SBT’s te bepalen, en welke past bij jouw organisatie

De grootste uitdagingen én hoe je deze slim oplost

Wat een SBTi‑commitment betekent in de praktijk

Een korte introductie tot FLAG‑emissies en de nieuwe GHG‑Protocol standaarden

Klantcases: inzichten, keuzes en behaalde impact

Ruimte voor jouw vragen in de Q&A

Sprekers: Maurice Even | Managing Director en Roeland Vervloet | Senior sustainability adviseur | Groenbalans

Kosteloos aanmelden