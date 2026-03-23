Webinar ‘Audit-proof volgens CO₂-Prestatieladder 4.0: waar auditors écht op letten’

Handboek 4.0 van de CO2-prestatieladder brengt genoeg veranderingen met zich mee: meer focus op inhoudelijke onderbouwing, ketenimpact en aantoonbare voortgang. De inhoud heeft De Duurzame Adviseurs afgelopen half jaar uitgebreid met je gedeeld, maar wat betekent dit alles concreet voor jouw audit?

Tijdens dit webinar gaat Lars (De Duurzame Adviseurs) in gesprek met auditor Daan van Normec NCK. Vanuit het perspectief van de auditor nemen we je mee in wat je kunt verwachten bij een audit volgens Handboek 4.0.

We bespreken het volgende:

Waar auditors bij 4.0 extra scherp op gaan zijn;

Wat er vanuit het oogpunt van een auditor echt anders is ten opzichte van handboek 3.1;

Opvallende aandachtspunten uit Daan zijn recente audits;

De 3 meest gemaakte fouten bij audits;

Hoe je je organisatie goed voorbereidt op de audit;

Welke bewijsstukken of onderbouwingen doorslaggevend zijn.

Dit keer geen theorie uit het handboek, maar praktijkinzichten van iemand die dagelijks audits uitvoert.

Zo krijg je meer helderheid over interpretatie, verwachtingen en eventuele valkuilen. En weet je waar je als organisatie het beste op kan sturen.

