InnovatieExpo 2023

Verbeelden, verbinden, versnellen; dat is het doel tijdens de InnovatieExpo op 2 november 2023. Op dit tweejaarlijkse evenement versterken we samen de innovatiekracht in Nederland door middel van slimme, duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de fysieke leefomgeving.

Tijdens deze editie ontmoeten bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen én overheid elkaar binnen een nieuw concept, waarbij de focus ligt op het vergroten van onze gezamenlijke innovatiekracht. Dat doen we in plenaire sessies, innovatiehubs en via workshops.

Meer informatie volgt via www.innovatie-estafette.nl