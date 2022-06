Kaart wordt geladen... Erasmus Universiteit Rotterdam

Datum/Tijd

Date(s) - 12/10/2022

09:30 - 17:30

Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam



Iedereen heeft het over impact. Maar wat is het? En wanneer doe je het goed?

Wil je met jouw organisatie (meer) impact maken? Vraag je je af hoe je de gemaakte impact moet meten? Dan mag je Impact in One Day niet missen. Impact Centre Erasmus (ICE) organiseert jaarlijks een speciale masterclass over impact, met elk jaar andere inspirerende sprekers. In één dag leer je hoe je met jouw organisatie door andere wijzen van denken en businessmodellen meer maatschappelijke impact kunt maken. Het is een intensieve dag van veel kennis, opdrachten, best practices en briljante mislukkingen.

Voor wie is Impact in One Day?

Voor iedereen die bij maatschappelijke verantwoord ondernemen positief impact wil maken. Omdat je leiding wil geven aan en succes wil boeken met jouw organisatie, programma’s en projecten in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin waardecreatie van steeds groter belang is. Of omdat je de leiding van jouw organisatie wil adviseren in het zetten van stappen naar meervoudige waardecreatie. Voor mensen die vanuit het Triple-P (People, Planet, Profit) model (willen) opereren en daarin mogelijk nog een stapje verder willen gaan.

Wat ga ik leren?

In één dag de fundamenten van impact. Theorie en praktische inzichten rond impact van wetenschappers en boeiende sprekers vanuit diverse organisatie (profit en not for profit). Sprekers die fundamenteel en dagelijks met maatschappelijke impact bezig zijn. We gaan aan de slag met 4 bouwstenen: impact strategie, het impact proces, impactmanagement en resultaten, leren en communiceren.

Waarom je Impact in One Day niet mag missen:

• alles wat je nodig hebt om zelf direct meer impact met jouw organisatie te gaan maken

• de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van impact maken

• praktische handvatten voor een geoptimaliseerd impactproces

• inspirerende sprekers uit het bedrijfsleven en de wetenschap

• deelnemers: “Impact in One Day is informatief, eerlijk en inspirerend!”

Sprekers