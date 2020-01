EU-ATS consortium wint SBIR award ​​om volledig circulair kunstgras te realiseren

Het EU-ATS consortium bestaande uit DSM-Niaga, NextEconomy.nu en Recreational Systems International (RSI) heeft de Small Business Innovation Research (SBIR) -prijs ontvangen. De SBIR is een programma van de Nederlandse overheid om onder meer de ontwikkeling van hoogwaardige en recyclebare kunstgras sportvelden te stimuleren. Het consortium is een van de initiatieven die de award, met een budget tussen de 400 – 750K, voor het verder ontwikkelen van hun prototype hebben gewonnen.

Het Eureka Artificial Turf System (EU-ATS) is een unieke en volledig herbruikbare kunstgrasmat, waarbij het materiaal aan het einde van zijn gebruikscyclus opnieuw kan worden gebruikt om een kunstgrasmat van dezelfde kwaliteit te produceren. Het unieke van dit product is dat het doelbewust geproduceerd is met slechts één materiaal dat steeds opnieuw kan worden gebruikt en daarnaast bevat het ook nog eens geen toxische stoffen.

Traditionele kunstgrasmatten zijn gemaakt van polypropyleen en polyethyleen en worden bij elkaar gehouden door een latex coating. Deze matten zijn amper te recyclen: het is technisch ingewikkeld om ze uit elkaar te halen vanwege het (niet-modulaire) ontwerp en de gebruikte materialen, het scheidingsproces is energieverslindend en de gebruikte materialen kunnen vaak alleen worden gedowncycled. Cruciaal voor het productontwerp van EU-ATS is dat het materiaal dat als enige voor dit kunstgras wordt gebruikt na elke levenscyclus zijn waarde als grondstof behoudt. Dit betekent dat de producent de mat terug wil omdat er een nieuwe mat mee geproduceerd kan worden.

“Als we erin slagen om onze projectdromen waar te maken dan hebben we volgend jaar een (ongevulde) kunstgras product dat zowel aan de internationale eisen van de FIFA voetbalbond en FIH hockeybond voldoet als aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden die de maatschappij van ons vraagt. De belangstelling van Nederlandse gemeenten en clubs is groot en ook het buitenland trekt aan ons. We hebben veel vertrouwen dat dit consortium alle elementen en kennisgebieden verenigt om dit project tot een succes te maken.” Arnoud Fiolet – Managing Partner bij SRI.

Chris Reutelingsperger, Chief Technology Officer bij DSM-Niaga: “Over het hele continent liggen stapels gebruikte sportvelden. Jaarlijks wordt tevens een substantieel aantal nieuwe voetbal- en hockeyvelden neergelegd. Het recyclen ervan is zo complex dat het meer kost dan het ooit kan opleveren. Onze matten zijn ontworpen voor eenvoudig hergebruik van het daarvoor geschikte materiaal. Zo kun je van een gebruikte mat opnieuw een kunstgras maken in plaats van dat het op de afvalberg belandt. Met deze subsidie ​​kunnen we verder testen en verbeteren en zo snel mogelijk onze grasmat op de markt brengen.”

“Met name in stedelijke gebieden in Nederland, maar ook elders in de wereld, is er grote behoefte aan speeltuinen en sportvelden die het hele jaar door intensief kunnen worden gebruikt onder alle weersomstandigheden. Met dit concept hebben we een prototype ontwikkeld dat de perfecte spelervaring biedt en ook nog eens volledig herbruikbaar is. Van gras tot gras!” aldus Arun Swami Persaud, New Business Creation Specialist, NextEconomy.nu

Het samenwerkingsverband tussen deze koplopers combineert kennis en ervaring om deze complexe innovatie te realiseren. RSI heeft uitgebreide kennis van spelervaring en kwaliteit in de kunstgrasindustrie, NextEconomy.nu is expert in het samenbrengen van de juiste mensen in innovatieve projecten en DSM-Niaga heeft de materiaalkennis en ontwerpervaring om vervuilende producten opnieuw te ontwerpen voor circulariteit.