Conform de doelstelling en afspraken met de omgeving om geluid te reduceren worden op Eindhoven Airport stappen gezet in vlootvernieuwing. Dit is het belangrijkste instrument voor een lagere geluidsbelasting. De nieuwste generatie vliegtuigen stoot ook minder CO2 uit. Eindhoven Airport wil deze uitstoot ook verminderen. Maar een aantal vliegtuigen met bepaalde motoren uit de nieuwe vloot stoot echter wel meer stikstofoxiden (NOx) uit.

Eindhoven Airport heeft in 2020 een natuurvergunning aangevraagd. In reactie hierop ontving de luchthaven in 2024 een positieve weigering natuurvergunning inclusief een maatwerkvoorschrift met een emissieplafond voor stikstofuitstoot (max. 143.795 kg stikstofemissies veroorzaakt door luchtgebonden activiteiten per jaar). Ook kreeg de luchthaven de verplichting opgelegd om vanaf 2025 jaarlijks te rapporteren over de stikstofemissies.

Zoals verwacht blijkt het maatwerkvoorschrift over 2025 niet toereikend vanwege vlootvernieuwing. Eindhoven Airport overschrijdt het stikstofemissieplafond met 3,6%. Mede vanwege de toename van stikstofemissie door vlootvernieuwing heeft de luchthaven begin 2026 een natuurvergunning aangevraagd voor circa 25% meer stikstofruimte. Hierbij is gebruik gemaakt van extern salderen. Hiermee zijn de negatieve effecten op de natuur door de toename van de stikstofemissies al direct gemitigeerd.

Eindhoven Airport hoopt dat de aangevraagde natuurvergunning zo snel mogelijk wordt verleend. De luchthaven acht dat van wezenlijk belang om de sterk groeiende en steeds internationaler wordende Brainportregio goed te kunnen blijven verbinden. Ook vindt Eindhoven Airport het zeer belangrijk dat de overheid stappen zet om Nederland van het stikstofslot te halen zodat ook andere bedrijven en sectoren weer vooruit kunnen.

Lees hier het rapport over de stikstofemissie 2025