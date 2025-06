Duurzaamheid is eigenlijk niet meer weg te denken uit de samenleving. Van zonnepanelen tot elektrisch rijden, mensen zijn er bijna dagelijks mee bezig. Dit geldt ook voor het produceren en verpakken van producten. Waar vroeger nog vrijwel alles verpakt werd in plastic maken veel bedrijven tegenwoordig de transitie naar karton. Zo ook Ecobliss Retail. Met haar revolutionaire, milieuvriendelijke cold seal verpakkingstechnologie laat Ecobliss Retail zien hoe makkelijk verduurzamen eigenlijk is.

Karton is de toekomst

Het wordt steeds belangrijker om duurzaam te verpakken. Niet alleen consumenten maar ook zeker merken zijn zich steeds bewuster van de impact die verpakkingsafval op het milieu heeft. Plastic wordt dan ook steeds minder vaak gebruikt bij het verpakken van producten. In plaats daarvan wordt er steeds vaker gekozen voor karton. Dit is namelijk een milieuvriendelijk materiaal én het is makkelijk te recyclen. Daarnaast is Ecobliss bezig met nieuwe innovatieve oplossingen, waaronder de mogelijkheid om verpakkingen volledig van karton te maken, zelfs wanneer daar normaal nog een klein beetje plastic voor nodig was.

Minimaal gebruik van plastic

Bij bepaalde verpakkingen is het nodig om kunststof te gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij blisterverpakkingen. Toch heeft Ecobliss Retail ook hier een oplossing voor. Allereerst wordt er maar heel weinig kunststof gebruikt en wordt dit tussen twee lagen karton ingeklemd. Dit wordt gedaan middels cold seal technologie, wat betekent dat er geen warmte aan te pas komt en er energie wordt bespaard. Daarbij komt dat de lijm oplosmiddelvrij is én op waterbasis is. En als kers op de taart is het meeste plastic dat wordt gebruikt ook nog eens gemaakt van gerecycled PET. Gianni van Ecobliss geeft aan: “We gebruiken alleen plastic als het echt niet anders kan, en dan kiezen we bewust voor gerecycled PET. Zo zorgen we ervoor dat onze verpakkingen niet alleen functioneel zijn, maar ook zo milieuvriendelijk mogelijk.”