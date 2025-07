Rebottled en BE O Lifestyle gaan samen verder met een gedeelde missie: het creëren van een volledig circulaire wereld. Door te focussen op natuurlijke en gerecyclede materialen dagen zij de markt uit om anders om te gaan met grondstoffen. Met deze fusie zetten zij een enorme stap richting een toekomst waarin hergebruik de norm is en duurzame keuzes vanzelfsprekend zijn.

Twee sterke merken met impact

Rebottled is sinds 2016 de koploper op het gebied van circulair glaswerk en heeft al meerdere prestigieuze prijzen op haar naam staan, waaronder Forbes 30 under 30. Rebottled lanceerde vorig jaar verschillende grote samenwerkingen met o.a. Bacardi, de Koffiejongens en Marie Stella Maris. Jermain van der Graaf, oprichter & directeur van Rebottled, is er klaar voor om met Rebottled de volgende fase in te gaan en nieuwe productlijnen te introduceren die de circulaire markt weer naar een volgend niveau zullen tillen.

BE O Lifestyle werd in 2017 opgericht door Damir Perkic en groeide uit tot de Nederlandse koploper in plant-based drinkwaren. Het bedrijf was te zien bij Dragons’ Den en won de Green Product Award. In 2019 kwam serieondernemer Dirk Ueberbach, onder andere bekend van Recharge.com, aan boord. In 2023 nam Dirk de leiding van het bedrijf over. Onder zijn leiding groeide BE O Lifestyle uit tot een gezonde, winstgevende scale-up. Met het oog op de toekomst draagt Dirk het stokje over aan Jermain, die leiding zal geven aan de nieuwe formatie en daarbij de groei en impact van beide merken verder zal versnellen. Dirk Ueberbach blijft als aandeelhouder nauw betrokken om de verdere groei te ondersteunen.

Samen sterker – met behoud van eigen identiteit

Beide merken behouden hun eigen identiteit, terwijl de krachten op de achtergrond gebundeld worden om meer slagkracht te realiseren. Ze werken met verschillende herbruikbare materialen. Ze zetten elk een andere herbruikbare grondstof in, maar de visies en de verhalen achter hun producten sluiten perfect op elkaar aan. De fusie resulteert in een duurzamere totaaloplossing voor drinkwaren. BE O Lifestyle blijft pionieren met innovatieve, plant-based en herbruikbare materialen, terwijl Rebottled zich blijft richten op het recyclen van glas en het creëren van stijlvolle, duurzame producten. Dit is het begin van een groter doel: een mooiere wereld waarin alle materialen, van glas tot plant-based kunststof en meer, 100% circulair zijn.