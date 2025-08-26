De gerenommeerde jury van de PSI Academy Awards heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de prijs van dit jaar voor duurzame promotionele producten en campagnes. Na een grondige evaluatie selecteerde de jury in totaal 39 inzendingen en campagnes. Deze dingen nu mee naar de prijzen. Het Nederlandse bedrijf Dopper is een van de genomineerden met de 800ml stalen fles.

De jury, bestaande uit ervaren experts, waaronder Tanja Kliewe-Meyer (Hoofd Corporate Responsibility & Product Safety Brax – Leineweber GmbH & Co. KG), prof. Claus-Christian Eckhardt (Universiteit Leipzig), Petra Lassahn (Directeur PSI), Karsten Bleymehl (Managing Director Bleymehl & Partner) en andere prominenten, beoordeelde de ingezonden promotionele producten en campagnes kritisch en constructief tijdens een eendaagse bijeenkomst.

Nils Bader, directeur van de Green Product Future Club en juryvoorzitter, gaf commentaar op de resultaten: “De jury van de PSI Academy Awards brengt uitmuntende experts uit de branche samen. Samen erkennen we de meest innovatieve en toekomstgerichte prestaties in de promotionele productenbranche. Als juryvoorzitter van de PSI Academy Awards ben ik zeer verheugd over de uitzonderlijke prestaties en innovaties in de branche. De inzendingen weerspiegelen niet alleen een indrukwekkend niveau van creativiteit en technische expertise, maar ook de onvermoeibare inzet van alle betrokkenen om toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen en kennis effectief te delen.”

Petra Lassahn, directeur van PSI en adviserend jurylid zonder stemrecht, voegt eraan toe: “Elk ingezonden promotioneel product en elke campagne werd door de jury zeer nauwkeurig onderzocht. Dit leidde tot enkele controversiële discussies, die de complexiteit en hoge normen van het evaluatieproces benadrukken. Uiteindelijk nomineerde de jury 39 inzendingen en campagnes die indruk maakten met hun duurzame en innovatieve aanpak.”

De PSI Academy Awards zijn een verdere ontwikkeling van de PSI Sustainability Awards, benadrukt Petra Lassahn: “We zijn verheugd dat de awards nieuw leven zijn ingeblazen – in een andere vorm, met een nieuwe partner en aangepast aan de huidige wereld en haar eisen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de hele branche en haar klanten.”

Het nieuwe evenementformat van de PSI Academy vindt voor het eerst plaats op 11 september 2025 in het historische Gürzenich in het hart van de oude binnenstad van Keulen. De PSI Academy combineert training, awards en netwerken tot een unieke branchebijeenkomst met een focus op duurzame innovaties en toekomstgerichte bedrijfspraktijken in de promotionele artikelenbranche. De grote finale is een feestelijk gala met de uitreiking van de PSI Academy Awards in de Grand Ballroom van Gürzenich.

Virginia Yanquilevich (CEO Dopper): “Ik ben er trots op dat Dopper genomineerd is voor de allereerste PSI Academy Awards, een erkenning die innovatie, verantwoordelijkheid en impact in de promotionele productenindustrie viert. Deze nominatie, geselecteerd uit deelnemers uit 12 landen, onderstreept onze voortdurende inzet voor duurzaamheid, naleving en het maken van echte impact. Onze stalen fles van 800 ml, gemaakt van 79% gerecycled materiaal, is meer dan zomaar een fles. Het is een statement. Een hulpmiddel dat bedrijven en hun medewerkers helpt plasticvervuiling te stoppen, wegwerpafval te verminderen en toegang tot schoon drinkwater te ondersteunen”

Foto: de jury