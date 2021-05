Direct Source International launching partner CO₂ Correct initiatief voor de AGF-sector

Enkele maanden geleden werd het CO₂ Correct keurmerk gelanceerd vanuit de gedachte om duurzaamheid toegankelijk te maken voor de groente- en fruitsector. Organisaties die stappen richting een duurzame toekomst willen maken worden door CO₂ Correct hierin begeleidt. De eerste stap die hierin wordt gemaakt is het wegnemen van de totale carbon impact van een product. Vanuit dit CO₂ neutrale startpunt kunnen we verdere verduurzaming door gaan voeren in de gehele keten. Direct Source is launching partner geworden van het initiatief.

“Duurzaamheid is een thema dat een prominente plaats inneemt in de toekomst en strategie van Direct Source. Wij willen iedereen laten genieten van vers en gezond fruit. Daarbij gaat “gezond” niet alleen over alle vitamines die het fruit heeft, maar ook over de impact van het product op het leefklimaat en milieu. We werken al jaren met onze telers samen op het gebied van duurzaamheid. Maar wij als DSI hebben het gevoel dat het onze verantwoordelijkheid is te kijken hoe we dit proces kunnen versnellen.

Ons streven naar een duurzame wereld heeft geleid tot een samenwerking met CO₂ Correct. We beginnen met het compenseren van de carbon impact van het product dat we onder het CO₂ Correct label verkopen. Dit label laat zien dat de CO₂ impact van het gekochte fruit gecompenseerd wordt. Het label maakt duurzaamheid toegankelijk en direct zichtbaar voor de consument. Een concrete stap naar duurzaamheid die echt impact heeft” aldus Menno Janse.

Duurzame retail partners

Wij geloven in de praktische aanpak en heldere communicatie van CO₂ Correct en hopen uiteraard dat we hiermee uiteraard andere (retail) partners inspireren ook aan te sluiten.

Ons motto is “Let’s cooperate” en vragen nu de retail om met ons samen te werken richting een duurzame toekomst. Wie doet er nog meer mee?”

CO₂ Correct trots op eerste launching partner

“Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons initiatief”, aldus Stephan Schneider oprichter van CO₂ Correct. “Sinds de lancering enkele maanden geleden zijn er veel bedrijven geïnteresseerd maar die keken de kat uit de boom. Dit mede door de onzekere tijden met Corona waardoor veel nieuwe initiatieven even stil staan. Om die reden vind ik het heel bijzonder dat DSI deze stap durft te nemen en gewoon vanuit hun eigen duurzame visie zich bij ons aansluit. Met elkaar gaan we diverse zaken oppakken, samenwerken met retail en natuurlijk ook met nieuwe partijen die zich bij het initiatief aansluiten.”

Netwerk van duurzame bedrijven

“Want dat is waar we met CO₂ Correct naartoe willen groeien. Samen met onze leden worden verduurzamingsinzichten vanuit de onderneming uitgezocht en toegepast. Leden krijgen de mogelijkheid om initiatieven aan te dragen en wij berekenen de voordelen. Met elkaar hebben we één doel en dat is het werken aan een duurzame toekomst.”