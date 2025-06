DHL eCommerce opende vandaag officieel zijn nieuwe CityHub in Nieuw-Vennep gevestigd aan de Oosterdreef, gunstig gelegen bij de autosnelweg A4 en de N207. De ceremonie gebeurde in het bijzijn van klanten en medewerkers.

Dagelijks worden er op deze vestiging door 150 medewerkers ruim 10.000 pakketten per dag gesorteerd en bezorgd in een grote cirkel rond Nieuw-Vennep waaronder Lisse, Hoofddorp, Kaag, Hillegom, Roelofarendsveen en een gedeelte van Leiden. Dat gebeurt veelal met elektrische auto’s. In Zwanenburg, verderop in de gemeente Haarlemmermeer, opent DHL in het najaar een vergelijkbare CityHub.

Duurzame en fossielvrije belevering

Maartje Vos, VP HR van DHL eCommerce Benelux: “Met deze CityHub hebben we een uitstekende uitvalsbasis voor duurzame, fossielvrije belevering van huisadressen en bedrijven in de regio. Plezierig, veilig en duurzaam werken staat voorop bij DHL. Daarvoor hebben we recent het gerenommeerde Great Place To Work-certificaat gekregen. Deze nieuwe CityHub is daar een uitstekend voorbeeld van.”

Gasloos

De CityHub is gebouwd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM Excellent. De vestiging is gasloos en gebruikt stroom afkomstig van eigen zonnecollectoren waarmee het dak vol ligt. De korte afstanden tot huishoudens in de regio, de slimme routes, hoge beladingsgraad en de elektrische bestelauto’s optimaliseren duurzaamheid en beperken verkeersbewegingen. In deze routes worden ook DHL ServicePoints en pakketautomaten beleverd. Als consumenten zelf hun pakketten afhalen of brengen naar deze servicepunten, is dat nog duurzamer, zeker als dat lopend of met de fiets gebeurt. Rondom de CityHub zijn groenvoorzieningen en nestkasten voor vogels en egels voorzien.

CityHub Nieuw-Vennep is de zeventiende CityHub die in korte tijd gebouwd is in het Nederlandse netwerk van 131 lokale vestigingen. Deze lokale vestigingen worden bevoorraad vanuit veertien regionale en vier nationale sorteercentra verspreid over heel Nederland. De vijfde verrijst momenteel in Zwolle.

Foto boven: Uit handen van Maartje Vos (DHL, HR) ontvangt CityHub Houder Anass Majait een trofee van gerecycled materiaal die symbool staat voor duurzame bedrijfsvoering.